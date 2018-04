Mi hijo no quiere hacer la Primera Comunión. ¿Qué hago?

Muchos son los niños que cada año realizan su Primera Comunión. Unos lo hacen por convicciones religiosas que hay en el hogar y otros porque es lo tradicional. Sin embargo, tu hijo no quiere seguir los pasos de esos menores, se niega a hacerla y eso no entraba dentro de tus planes. De ahí que te sientas perdido y sin saber cómo actuar.

En ese caso te vamos a ayudar. Sí, te vamos a dar una serie de recomendaciones para solventar esa situación de la mejor manera posible:

Mantener la calma

Lo primero que hay que hacer cuando el niño manifiesta que no quiere hacer la Primera Comunión es tranquilizarse. Sí en casa hay fuertes convicciones religiosas seguro que esa posición del niño no gusta en absoluto. No obstante, los padres lo que deben hacer es no perder los nervios ni ponerse autoritarios sin razones. Y es que esas actitudes traerían consigo aún más el rechazo del menor.

Diálogo

Otra clave fundamental ante esta situación es que los adultos apuesten por el diálogo, sí, por la buena comunicación con sus hijos. Esa es la manera de resolver cualquier conflicto o situación inesperada y eso es lo que se debe hacer en este caso.

De ahí que nada mejor que sentarse a hablar con el menor e intentar debatir acerca de su postura y de lo que significa.

Empatía

Si importante es dialogar con el hijo, no lo es menor el mostrar empatía con él. Con eso a lo que nos referimos es a que es vital que los adultos intenten ponerse en la piel del niño e incluso entender el porqué de su postura tajante.

Por eso, al sentarse con ese niño lo que deben hacer es escucharle y comprender el porqué ha llegado a esa determinación de que no desea hacer la Primera Comunión.

Intentar explicarles sus beneficios

En el caso de que tú desees que tu hijo haga la Comunión, ya sea porque os apetece a la familia, porque sois creyentes o porque quieres que tenga un día especial para el resto, intenta explicarle tu posición.

A lo que nos referimos es a que, una vez que le hayas escuchado y hayas conocido sus motivos, les rebatas esos. Es decir, debes darle a conocer todo el conjunto de beneficios que, según tu opinión, tiene el que sí lleve a cabo ese momento.

Mediante un lenguaje sencillo y acorde a su edad debes hacerle entender lo que va a significar en su vida o lo especial que va a ser él para ese día junto a sus familiares y amigos. Argumentos a los que puedes sumar todos los otros que tú consideres oportunos para intentar convencerle.

No hay que imponer porque sí, usa argumentos

Muy en relación con la recomendación del punto anterior se encuentra esta otra. En concreto, lo que queremos darte a conocer es que si quieres que tu hijo haga la Primera Comunión sí o sí no se lo impongas directamente. No, explícale bien los argumentos que tienes para considerar que es lo mejor para él. De esta manera, puede ser que incluso llegues a convencerle o que decida hacerla por ti.

Eso sí, no es buena opción intentar convencerle haciendo uso de lo que son los regalos que le harán ese día o el banquete que van a celebrar.

Otras recomendaciones

Aunque los que te hemos dado son los mejores consejos para actuar cuando tu hijo no quiere hacer la Primera Comunión, hay otros que también debes tener en consideración. Nos estamos refiriendo a los siguientes:

Cuando dialogues con el niño, no le grites . Si ve que pierdes los nervios de esa manera se fortalecerá más en su posición.

. Si ve que pierdes los nervios de esa manera se fortalecerá más en su posición. En el caso de que en casa no seáis creyentes y no tengáis demasiado interés en que lleve a cabo ese sacramento, proceded a exponerle qué es la Primera Comunión, cómo lo van a celebrar otros niños y lo que él se va a perder. Es la manera de que tome una decisión final. Sea como sea, en este caso respetad lo que opte por hacer, aunque no dudéis en darle vuestro consejo.

Síguenos en Facebook y te daremos otros consejos para afrontar otras situaciones que pueden dejarte sin saber en relación a la educación de tus hijos.