Fallece una bebé por meningitis en Lleida

Triste noticia la que hoy se ha convertido en portada de los diversos medios de comunicación. Nos estamos refiriendo al fallecimiento de una bebé por meningitis en la provincia de Lleida. Un caso este que ha propiciado que se active el protocolo pertinente en pro de evitar contagios y riesgos innecesarios.

Conoce todos los datos a continuación.

¿Dónde se ha producido?

En la comunidad autónoma catalana es donde se ha producido el caso que ahora nos ocupa. En concreto, ha tomado dos escenarios: la localidad de Palau d´Anglesola, perteneciente a Lleida, que es donde residía la pequeña y el Hospital Parc Taulí de Sabadell. En este centro sanitario barcelonés es donde ha perdido la vida irremediablemente.

La bebé

Una pequeña de 11 meses se ha convertido, trágicamente en víctima de esta historia. Niña que ha perdido la vida este fin de semana, trayendo consigo un gran dolor para toda su familia y seres queridos.

Fallece por meningitis

Como hemos mencionado, la menor fue llevada al citado hospital de Sabadell para que pudiera ser atendida adecuadamente. No obstante, poco se pudo hacer porque sufrió una sepsis neumocócica. Esta viene a ser una infección generalizada que es causada por el pneumococo, que es la bacteria que, a su vez, trae consigo la meningitis.

Una patología esa más frecuente en invierno y en primavera y que suele afectar a niños con edades comprendidas entre 1 y 5 años de edad. De la misma manera, no hay que olvidar que se trata de una patología que es infecciosa y grave, que lo habitual es que aparezca de manera aislada y que solo en ocasiones puntuales se presenta como brote dentro de un mismo grupo de personas.

En estos momentos, lo que no se ha dado a conocer es qué tipo de patología sufría y si la pequeña estaba vacunada o no contra la meningitis. Con respecto a la vacuna, hay que tener en cuenta que en el calendario de vacunación está cubierta la meningitis de tipo C. Esta se administra a través de tres dosis: a los 4 meses de edad, a los 12 meses y a los 12 años.

No obstante, es importante saber que la vacuna contra la meningitis B no se encuentra dentro del citado calendario. Eso sí, los padres que deseen ponérsela a sus hijos, que tendría que ser a partir de los 2 meses, pueden comprarla en la farmacia.

Se toman las medidas adecuadas

Nada más conocerse el caso de la pequeña, las autoridades sanitarias han tomado las medidas oportunas, han activado el pertinente protocolo. Al parecer médicos del Departamento de Salud han procedido a establecer dos reuniones importantes:

Con los padres de los alumnos que eran compañeros de la fallecida en la guardería a la que acudía en Mollerusa (Pla d´Urgell).

Con los técnicos municipales que estaban al frente de un curso de natación que la menor se encontraba realizando en la piscina municipal.

No obstante, para tranquilizar a la población, las autoridades han dejado claro y patente que no hay ningún tipo de riesgo de contagio.

Otros casos

Con la publicación del caso de esta pequeña fallecida en Lleida, se han dado a conocer otros casos de meningitis ocurridos en los últimos tiempos. En concreto, se ha rememorado el que el pasado 19 de enero de 2018 una niña de 17 meses fallecía por esa misma patología en el Hospital Trueta de Girona.

De la misma manera, no se debe pasar por alto que en el hospital de Jerez de la Frontera una menor de 10 años ha muerto y existen sospechas de que hubiera podido ser por una meningitis. No obstante, aún se está investigando a fondo su caso. Pero mientras tanto, eso sí, parece ser que se ha activado el protocolo sanitario. De ahí que ahora al círculo más cercano de la niña se le esté administrando la quimioprofilaxis, que es una medida preventiva.

Además hay que exponer que se están analizando otros casos sucedidos en Sevilla y en Madrid de los que se sospecha que pudieran ser debidos a una meningitis.

Sea como sea, las autoridades llaman a la calma y no indican la existencia de ningún brote. Y es que para que así fuera sería necesario que las víctimas hubieran tenido proximidad, cercanía o contacto, lo que no ha sucedido.