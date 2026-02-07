Vuelven las colas en el control de pasaportes del aeropuerto de Palma: Vox exige más policías a Sánchez para el refuerzo inmediato y estable de los efectivos en Son Sant Joan.

El portavoz adjunto de esta formación en el Consell de Mallorca, David Gil, ha anunciado la presentación de una moción urgente para el próximo pleno del jueves 12 de febrero en la que exige al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez que ponga fin a «la situación de caos y saturación, que vienen sufriendo los viajeros, especialmente aquellos procedentes de fuera del espacio Schengen, debido a la falta de previsión de la Administración General del Estado.

Para el número dos de Vox en el Consell de Mallorca, el colapso en los controles fronterizos no es un hecho puntual, sino una muestra de la inacción y falta de responsabilidad, del Gobierno sanchista.

«Mallorca vive del turismo. No podemos permitir que la primera impresión de quienes nos visitan sean colas interminables y un servicio ineficiente. El Gobierno de Sánchez está jugando con el pan de miles de familias mallorquinas al degradar nuestra competitividad como destino de primer nivel», ha señalado Gil.

El conseller no Ejecutivo de los de Santiago Abascal ha subrayado que la prosperidad de la isla depende de infraestructuras que funcionen con fluidez y seguridad, calificando de inadmisible, que no se hayan adaptado los recursos humanos a la realidad del tráfico aéreo actual.

Más allá del impacto económico, David Gil ha puesto el foco en la seguridad de las fronteras. Según el portavoz, la saturación actual es un coladero que dificulta la detección de entradas de ilegales.

«Este descontrol no sólo ahuyenta al turista, sino que compromete nuestra seguridad nacional. La falta de efectivos facilita que personas con visados turísticos entren con intención de permanecer ilegalmente en nuestra isla, aumentando la presión sobre los servicios públicos y perjudicando la convivencia de los mallorquines”, ha afirmado con contundencia.

A pesar de que las competencias fronterizas dependen exclusivamente del Estado, Vox insta al Consell de Mallorca a mantener a defender los intereses de la Mallorca frente a Moncloa.

Vox ha manifestado que apuesta por mantener una postura firme y exigir de inmediato un refuerzo policial estable en Son Sant Joan.

«No pedimos parches temporales; pedimos una dotación suficiente que garantice la seguridad integral y una imagen de excelencia para Mallorca», ha concluido Gil.

Hay que recordar que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) reclamó en enero al Ministerio del Interior un refuerzo urgente de efectivos policiales y la plena operatividad de los sistemas de control en los principales aeropuertos internacionales españoles.

Según la patronal, las largas colas y los tiempos de espera prolongados en los controles de pasaportes se han convertido «en un problema estructural que perjudica gravemente la experiencia del viajero y la imagen de España como destino turístico de primer nivel en un contexto de alta competencia».