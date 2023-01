El hacinamiento en los trenes de Mallorca provocó este lunes severos retrasos, algunos de hasta seis horas, según ha denunciado Vox. Esta formaciçon ha recogido las quejas de los pasajeros del Servicio ferroviario de Mallorca (SFM) y pedirá soluciones este jueves en el pleno del Consell Insular.

En un comunicado, Vox Baleares ha anunciado este martes que llevará al próximo pleno del Consell de Mallorca una moción mediante la que insta al equipo de Gobierno a promover e impulsar, en el seno del Consorcio de Transportes de Mallorca, las actuaciones necesarias con «el fin de paliar las consecuencias del deficiente servicio que padecen los usuarios del tren».

«Este lunes los pasajeros del tren han sufrido retrasos de hasta seis horas. Si esta situación fuera la excepción, podríamos ser condescendientes, el problema es que esta situación empieza a ser la norma. Es evidente que hay problemas de mantenimiento y de previsión, no sólo eso, el problemón llega cuando la empresa no sabe actuar ante un retraso y además de no informar debidamente a los pasajeros, no existe un plan B para evitar que todos esos ciudadanos lleguen tarde o no lleguen nunca a sus trabajos, citas médicas etc.», ha afirmado el portavoz adjunto de VOX en el Consell de Mallorca, Toni Gili.

💣 VOX recoge el monumental cabreo de los pasajeros de SFM y pedirá soluciones en el pleno del Consell de Mallorca 💣 😤Retrasos de seis horas.

🤢 Hacinamiento y falta de ventilación.

😔Falta de información.

🗣️@tonigilimillan "Habrá una desgracia". 👇👇https://t.co/7vsO32SwB6 pic.twitter.com/SUWapgCS0h — VOX Baleares (@voxbaleares) January 10, 2023

Vox recuerda que el Consell de Mallorca forma parte del Consorcio de Transportes de Mallorca por lo que tiene el deber y la obligación de hacer que el transporte público sea de verdad de calidad. «La izquierda habla de transporte público, habla de dejar aparcados los coches particulares pero no lleva a cabo actuaciones para garantizar a los pasajeros que, en tren y metro, llegarán a tiempo a sus citas. La gratuidad del transporte público no ha hecho más que empeorar los retrasos, la falta de información, los continuos cambios de horarios, la suspensión de frecuencias, la incorrecta ventilación, el hacinamiento constante en los vagones y la inseguridad en las frecuencias nocturnas. Un día va a haber una desgracia, al tiempo», ha dicho Gili.

Los trenes de los Servicios Ferroviarios de Mallorca acumularon retrasos generalizados debido a una incidencia técnica en el trayecto Sa Pobla-Palma de las 6.51 horas, según informó la empresa pública en redes sociales. El tren que sufrió la incidencia fue trasladado a la estación de Consell, donde los pasajeros pudieron ser recogidos por los siguientes trenes en circulación. La empresa pidió disculpas por las molestias.