El viento impide la disputa de la segunda jornada de la Copa del Mediterráneo

La segunda jornada de la de la VIII Copa del Mediterráneo de la clase dragón que organiza el Club de Regatas Puerto Portals no ha podido disputarse porque el viento no lo ha permitido. Los equipos han salido por la mañana a la Bahía de Palma y la intención era realizar alguna regata, a pesar de que la previsión meteorológica no era favorable. Sobre las 11.30 horas se ha dado una salida con viento del suroeste de 20 nudos, pero la intensidad ha ido en aumento hasta alcanzar rachas de 40 nudos, lo que ponía en riesgo la integridad de embarcaciones y tripulaciones y el Comité ha anulado la prueba.

Los participantes han permanecido en el área de regatas para ver si mejoraban las condiciones y era posible retomar la competición. Finalmente, poco antes de las 14.00 horas, el Comité ha izado la señal de aplazamiento sobre alfa, que indicaba que no se disputarían más pruebas.

La clasificación de la VIII Copa del Mediterráneo permanece sin cambios. El barco suizo Yeahnah, de Jan Eckert, es el líder provisional, seguido del danés Monick, de David Holm, y del alemán Ingrid, de Dirk Pramann, que ocupa la tercera plaza.

Hoy sábado se retomará la competición a partir de las 11.00 horas para la disputa de la tercera jornada. Puerto Portals albergó anoche una cena con los participantes en la que se llevó a cabo la entrega de trofeos de la VIII Puerto Portals Dragon Winter Series, una competición celebrada en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, en la que resultó vencedor la embarcación portuguesa Easy.