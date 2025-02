Vicente Moreno: «Tengo la sensación de que vuelvo a casa»

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Vicente Moreno, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Club Deportivo Mallorca. El técnico rojillo analizó cómo se encuentra su equipo tras finalizar su periplo en la Copa del Rey y cómo espera el partido ante el conjunto balear: “No ha pasado mucho tiempo desde el partido ante la Real Sociedad, así que tenemos ese sentimiento normal de dolor y rabia. Pero a medida que han ido pasando las horas, focalizando esa rabia en lo inmediato que es LaLiga y el partido del lunes».

«Además, con ese condicionante, primero, especial para todos el hecho de jugar contra un equipo donde está Jagoba y luego para mí también, que tengo esa sensación de volver a casa, donde pude estar tres años en los que vivimos cosas muy importantes y evidentemente es un partido especial y difícil. El Mallorca ha ido creciendo mucho a medida que han ido pasando los años, ahora mismo es un equipo importante que además está haciendo una muy buena temporada, está ahí con treinta puntos y va a ser un partido difícil”, agregó el que fuera entrenador del Mallorca.

Los periodistas también preguntaron al de Massanassa por la evolución que han experimentado ambos conjuntos desde la llegada de sus entrenadores el pasado verano. “El Mallorca, a día de hoy, después de que Jagoba haya trabajado durante el mismo periodo que llevamos nosotros, no tengo ninguna duda de que son mejores que el día que empezaron, que estarán mucho más próximos a lo que Jagoba quiere de su equipo. Hay más conocimiento, no solo de Jagoba con los jugadores, sino de los jugadores con el entrenador, y creo que aquí es exactamente igual. En ese trayecto hemos cometido equivocaciones, especialmente por parte del entrenador, porque también tiene que tener un conocimiento del jugador, pero el jugador me va conociendo a mí, va sabiendo lo que quiero y pedimos”.

El entrenador de Osasuna también se refirió a la ambición del equipo por intentar sumar los tres puntos en Son Moix. “Queremos ganar fuera de casa, queremos ganar en casa, yo no haría diferencias en ese sentido. Para tener esa estabilidad competitiva creo que no tienes que hacer diferencias y es lo que intentamos. Hemos mejorado mucho fuera de casa respecto al inicio de temporada, es verdad que no se ha traducido en continuidad de victorias, pero sí se ha traducido en que somos un equipo muy difícil de batirnos. Pero hay que seguir insistiendo, esto es lo bonito del fútbol, que siempre te da otra oportunidad y que queremos mejorar. Yo veo al vestuario y veo que quieren hacer cosas bonitas y que quieren ganar el siguiente partido”, afirmó.