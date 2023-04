Tras el sorteo, el entrenador del conjunto mallorquín, Antonio Vadillo, ha valorado el resultado y destaca que «cualquier rival que nos hubiera tocado hubiese sido muy difícil, el mérito es estar aquí, en una Final Four de Champions. A partir de allí, hay que prepararlo bien, sabemos que nos vamos a enfrentar a un grandísimo rival que, tanto a nivel colectivo como individual, tienen jugadores de mucho nivel, entre ellos Nunes e Higor».

Los exjugadores del Mallorca Palma Futsal fueron dos piezas clave para la participación del equipo en la competición europea de esta temporada. Higor sigue lesionado y no podrá participar en la semifinal, pero Nunes mantiene su buen estado de forma y viene de ser el MVP en la última Taça de Portugal que ganaron. Por su parte, Vadillo muestra su ilusión y asegura que «confío mucho en el equipo y nuestras opciones se elevan con la ayuda de la afición. Será una eliminatoria muy bonita, muy atractiva, contra un grandísimo rival y en la que tendremos que hacer las cosas muy bien para superarla», comenta el entrenador.

Vadillo también habla sobre la progresión del equipo en los últimos años y explica que «hay que ser conscientes de dónde venimos, pero mantener la ilusión de seguir creciendo, seguir mejorando y seguir estando en todas las fases finales. Además, evidentemente, queremos ser capaces de dar este último paso que nos está faltando». Además, el jerezano remarca la idea que hay que «disfrutar y competirla al máximo nivel porque, ojalá me equivoque, pero será muy difícil vernos en otra situación así. Entonces, tener la Final Four en casa, con nuestra gente cerca… hay que disfrutarla, competirla a nuestro máximo nivel y dejarnos la vida en el partido contra Benfica», sentencia Vadillo.

Por su parte, el capitán del Mallorca Palma Futsal, Carlos Barrón, también expresa su orgullo porque se pueda celebrar la Final Four de la UEFA Futsal Champions League en Mallorca. Además, Barrón concreta que «después de diez años en el club, es todo un orgullo». El portero cordobés también analiza a los rivales y dice que «son tres magníficos clubes y el listón es muy alto. A nosotros nos ha tocado Benfica, un rival que viene de ganar una Taça de Portugal ante su máximo rival y lo pondrá difícil. Es verdad que jugando en casa daremos un plus más, la afición nos ayudará, pero también jugamos con esa inexperiencia en torneos internacionales, así que será un partido muy disputado ante un gran rival».

A pesar de esta inexperiencia, Barrón comenta que ha visto «mucha confianza en la plantilla de poder pasar a la final». Por otro lado, el capitán comenta que el hecho de reencontrarse con Nunes e Higor no influirá en la plantilla y asegura que «en el cuarenta por veinte no hay ni amigos ni familiares. Cada uno va a luchar por su equipo y lo único que me gustaría es que diéramos una buena bienvenida a Nunes e Higor, que han estado aquí y ellos también consiguieron la clasificación para la Champions».

Por último, Barrón también recuerda la figura de Miquel Jaume y comenta que «fue el que apostó por este equipo que ha ido progresando a nivel mundial y ahora debe estar muy orgulloso. Yo intento disfrutar de formar parte de esta plantilla, de esta competición y más de poder hacerlo aquí en Mallorca», afirma el capitán del equipo.