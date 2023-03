Antonio Vadillo: «El objetivo es luchar por todos los títulos»

El Mallorca Palma Futsal afronta la fase decisiva de la temporada en la que peleará por todos los títulos. Clasificados para la Final Four de la Champions y de la Copa del Rey y segundos en liga, los mallorquines aspiran a llegar a todas las fases finales de las competiciones en las que han participado. El entrenador Antonio Vadillo hace balance de lo sucedido hasta ahora y, sobre todo, de lo que está por venir.

Pregunta.- ¿Cómo ve al equipo en esta fase de la temporada?

Respuesta.- Bien, no tenemos grandes lesiones, que es importante. Veremos si Dani Saldise se termina de recuperar en este parón y confiamos en que Jesús Gordillo ya esté con nosotros el próximo mes. Nos quedan retos muy bonitos como la Final Four de la Copa del Rey, la de Champions, los playoffs de la Liga o la fase regular. En liga no te puedes dormir y tienes que seguir sumando puntos cada semana para intentar mantener esa segunda plaza como mínimo. Creo que el equipo está en buena dinámica, está jugando bien, con confianza y sacando buenos resultados.

P.- Dos finales de Final Four en dos meses… ¿Cómo lo valora?

R.- Para nosotros está siendo algo inédito. Hemos estado en todas las fases finales de todas las competiciones y ahora creo que viene lo que a los jugadores les gusta y les motiva. Vamos a entrar en una fase regular de liga en la que vamos a tener que seguir sumando puntos para seguir optando a la segunda plaza, después tendremos la Final Four de Copa del Rey, que nos tenemos que preparar bien y luchar por el título y después, en mayo, la Final Four de Champions y seguidamente ya vamos a estar metidos en los playoffs. Creo que nos vienen unos meses muy intensos, de mucho estrés, de muchos partidos chulos, de los que a todos nos gustan y las afrontamos con mucha ilusión y ambición.

P.- ¿Cuál es el objetivo para esta parte de la temporada con tantas fases finales?

R.- Luchar por todos los títulos. Tenemos que dar el máximo en cada competición. Estamos allí y no nos vamos a conformar por haber llegado. Estamos muy contentos por jugar la Final Four de Copa del Rey y la Final Four de Champions, es algo muy importante para nosotros, pero vamos a luchar por los títulos. Estamos a dos partidos de ganar títulos importantes y vamos a pelear por ello. Tenemos que centrarnos, seguir en esta línea, ir partido a partido y no mirar más allá porque nos equivocaríamos, pero cuando llegue el momento de cada competición, vamos a ir a por ellas.

P.- Que el Mallorca Palma Futsal pueda acceder a todas las fases finales de todas las competiciones, ¿qué le dice?

R.- Que las cosas se están haciendo bien. Yo creo que independientemente de cómo acabe la temporada, haremos un balance positivo. Ahora está en nuestras manos convertir una temporada muy buena en una impresionante. Esto pasa por jugar finales y conseguir algún título. Eso haría que esta temporada sería imborrable para nosotros, pero no hay que menospreciar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que el equipo lleva, en liga regular, todo el año allí arriba, que es muy difícil, y estamos en todas las fases finales de todas las competiciones. Eso quiere decir que hemos trabajado bien, hasta el día de hoy. Ahora tenemos varias oportunidades para que este año sea inmejorable y que guardemos un gran recuerdo cuando acabe la temporada. Podemos hacer de este año muy bueno, uno impresionante.

P.- ¿Cuál es el secreto de lo que se está consiguiendo este año?

R.- Son muchos factores. Empezando por los jugadores y su compromiso, el ir todos en la misma dirección, la calidad y el nivel de la plantilla… Creo que el cuerpo técnico está trabajando bien, se ha dado en la tecla en el funcionamiento del equipo, hemos sabido integrar a los jugadores nuevos muy rápido y está dando buenos resultados. Son muchos factores los que influyen para que las cosas salgan bien, no es solo por un aspecto en concreto y en ese sentido estamos muy contentos. Tenemos una línea de trabajo muy definida, donde todos vamos a lo mismo, todas las áreas del equipo, y estamos consiguiendo buenos resultados. Hay que seguir así, nuestro objetivo es ver si somos capaces de conseguir algún título y convertir esta temporada en una impresionante, pero que estemos en el mes de marzo y estemos en la situación que estamos, habla muy bien de nuestra plantilla durante esta temporada.