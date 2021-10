El Ayuntamiento de Palma paraliza la instalación de placas solares sobre la cubierta de los edificios del centro histórico de la ciudad. La Comisión de Centro Histórico ya ha dado orden de no tramitar las solicitudes presentadas por particulares y hoteles para su instalación, tras un informe técnico presentado por el arquitecto municipal y jefe de servicio del departamento de licencias de Urbanismo.

En el mismo, se propone a la citada comisión -que tiene como misión regular las obras en el casco antiguo de la capital balear- adoptar el criterio de no permitir la colocación de paneles solares sobre la cubierta de los edificios de la zona centro de la capital balear.

Desde el área de Modelo de Ciudad, la concejala nacionalista de Més Neus Truyol se pronunció en la reunión de la citada comisión municipal a favor de que sea una comisión de expertos la que decida sobre el particular, con el objetivo de incluir esa regulación en el nuevo Plan General.

Pero hasta que eso no suceda, ya se ha paralizado la tramitación de las solicitudes presentadas. Hasta ahora, habían sido autorizadas estas instalaciones en edificios como el del Consell de Mallorca, el propio Ayuntamiento de Palma o el Gran Hotel. Precisamente, una de las críticas de un integrante de este organismo municipal es que después de todas estas autorizaciones, la comisión no tendría autoridad moral para prohibirlas, si las solicita un particular como sucede ahora.

De hecho, el informe del alto cargo de Urbanismo recoge el notable «incremento de solicitudes» presentadas en los últimos meses por residentes en el centro histórico. Desde el departamento de licencias de obras, el criterio seguido hasta ahora respecto a las cubiertas de estos inmuebles del casco antiguo es considerarlas como parte de la fachada del edificio. Una interpretación ya de por sí restrictiva en su concesión.

En estos momentos, no se permiten en edificaciones patrimoniales catalogadas, tal y como establecen los artículos 271 y 272 del Plan General. Sin embargo, el problema surge cuando los inmuebles no están catalogados.

Aquí la normativa está más abierta a la interpretación del técnico en cuestión, ya que se pueden autorizar instalaciones que por razones técnicas se tienen que ubicar al aire libre, con el agravante de que en el ámbito del centro histórico todo el patrimonio no catalogado tiene protección ambiental.

En este caso, y teniendo en cuenta la Ley 12/2017 de Urbanismo de Baleares, no se deben de permitir en los conjuntos histórico-artísticos cuando su instalación limite el campo visual para contemplar bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo.

Es más, cuando estas instalaciones son autorizadas, han de cumplir la condición de que no sean visibles desde el exterior, y por lo que hace referencia a la estética del inmueble, su colocación rompe con las soluciones constructivas tradicionales. Por ello, en el centro histórico las placas solares se deben entender cómo añadidos y de ahí que el alto cargo técnico de Urbanismo se decante por su prohibición.

Desde la oposición, el Partido Popular se manifestó a favor de regular su instalación pero no de una prohibición total.