Ya son más de cuatro años los que han pasado desde que las galerías de la Plaza Mayor de Palma sufren un abandono más que notable. El lugar, antes centro con mucha actividad comercial, se ha convertido en un desierto en el que más de medio centenar de locales se han visto obligados a cerrar o a trasladarse por la dejadez que vive esta zona subterránea. El anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, con el socialista José Hila a la cabeza, ordenó cerrar el mayor espacio comercial del centro histórico de la capital balear al dejar caducar la concesión.

Y es que desde 2019 las galerías se han convertido en un sitio sin vida, apartado de la ciudad, donde reinan la oscuridad y los grafitis. El paso del tiempo ha arrasado con el interior de los antiguos comercios que antes abrían cada día. Las entradas están cerradas y las únicas personas que pasan por allí son las que bajan al parking para coger su coche.

La Relojería Oggi, la tienda de zapatos Montecatini, la tienda de perlas Majorica o la cafetería Calvó son algunos de los establecimientos que han bajado la persiana o se han trasladado, ya que el anterior equipo de gobierno no fue capaz en toda una legislatura de articular un plan de futuro para esta zona.

El único local superviviente es la Barber Shop Vladi. El propietario asegura que «por aquí nunca pasa nadie. Ver las galerías cerradas y en este estado es muy deprimente. Estamos en la Plaza Mayor, en uno de los símbolos de la ciudad, esto debería ser una zona con mucha vida. En cualquier otra ciudad, la Plaza Mayor es su símbolo, aquí no».

Además, denuncia que «el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma no hizo nada para recuperar las galerías, hizo una gestión nefasta porque las cerraron y no dieron ningún motivo para no volverlas a abrir». Por otro lado, explica que «desde que hubo un cambio de alcalde pensábamos que habría alguna noticia, por ahora seguimos igual que antes».

Hace tres meses, a los comerciantes se les acabó la paciencia con la inoperancia del equipo de gobierno de José Hila y decidieron demandar al Ayuntamiento por el «injustificado» cierre de la zona comercial. El representante de estos empresarios, el abogado Bernat Feliu, aseguró que en la demanda se reclamarán «varios centenares de miles de euros por el lucro cesante producido por la inactividad». Además, criticó que el consistorio les ignoró olímpicamente sin preguntarles o tener en cuenta sus proyectos. Cabe destacar que el 70% de los locales de las Galerías de la Plaza Mayor son de titularidad municipal, mientras que el 30% restante son de propiedad privada.

Actualmente, parece que llegarán grandes noticias para los propietarios de las galerías con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Palma. El nuevo alcalde popular, Jaime Martínez, se muestra dispuesto a reactivar la zona y desbloquear, de una vez por todas, el proyecto.

Martínez ya dio orden al área de Urbanismo para que se ponga en marcha el concurso que desarrolle un proyecto «completo y definitivo» en el espacio. Además, la intención del nuevo equipo de gobierno municipal es instalar un supermercado como el que había antes y crear un Centro de Interpretación de la ciudad.