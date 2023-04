El conjunto balear viajará hasta Antequera para disputar su último partido antes de la Final Four de la UEFA Futsal Champions League de la próxima semana. Los de Antonio Vadillo se enfrentarán al BeSoccer UMA Antequera en un partido en el que quieren mantener su buena dinámica y conservar su ventaja en la segunda posición para llegar a la competición europea plenos de confianza y en las mejores condiciones posibles. El entrenador del equipo afirma que será «un partido muy importante para nosotros. Debemos mantener la distancia con el tercer clasificado e intentar apurar nuestras opciones con la primera plaza».

El Mallorca Palma Futsal regresará a Antequera tras el varapalo que sufrió en la pasada Final Four de la Copa del Rey, una cancha complicada y ante un equipo que se encuentra en plena pelea por el descenso. Vadillo asegura que «tenemos que salir muy concentrados y muy mentalizados. Hay que competir bien y minimizar errores. Habrá que bajar al barro para sacar los tres puntos. Será un partido muy duro ante un rival atrevido que hace muchas cosas bien. Nos van a exigir mucho», afirma el entrenador del equipo mallorquín.

A una semana de la Final Four de la máxima competición continental de clubes, el técnico jerezano explica que cuenta con su plantilla al completo y afirma que «Jesús Gordillo, después de tanto tiempo de inactividad, va a tener minutos, incluso más que el último día ante Jaén Paraíso Interior, porque lo necesitamos, viene de una lesión y el otro día ya demostró cómo nos puede ayudar en un partido exigente. Saldise también irá entrando e intentaremos tener el máximo número de jugadores disponibles». Por otro lado, Vadillo comenta que Moslem también está recuperado, «ya está entrenando con el grupo y si sigue entrenando al mismo nivel que el resto del grupo, contaremos con él», afirma Vadillo.

Por su parte, el Antequera ha ganado un partido en las últimas 17 jornadas y se encuentra a un punto por encima del descenso, pero el entrenador del Mallorca Palma Futsal no se relaja e insiste que «nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Antequera viene de ser el equipo revelación de la primera vuelta y están peleando por su objetivo. Son un equipo recién ascendido y tienen una plantilla joven, pero debemos ser conscientes que allí han pinchado equipos como Movistar Inter y no podemos bajar el listón ni bajar la intensidad. No ganaremos por la dinámica que llevamos ni por el equipo que somos».