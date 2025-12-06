El ‘turista’ más atento de Palma: detenido por robar a clientes de hoteles y restaurantes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre como presunto autor de varios delitos de hurto cometidos en el interior de hoteles y restaurantes de la zona centro, donde actuaba con la discreción de un ninja, pero con chanclas y mochila de souvenir.

La investigación se inició a comienzos del pasado mes de noviembre, cuando el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro comenzó a recibir varias denuncias por la desaparición de objetos personales en establecimientos hoteleros y de restauración. Las víctimas, en su mayoría turistas extranjeros que se encontraban disfrutando de sus vacaciones en Palma, relataban que, mientras realizaban el check-in en hoteles o acudían a almorzar y cenar en terrazas céntricas, sus pertenencias desaparecían misteriosamente.

Entre los efectos sustraídos se encontraban relojes de alta gama, bolsos y carteras de reconocidas firmas, teléfonos móviles, reproductores de música y considerables cantidades de dinero en divisas extranjeras. En total, el valor estimado de lo sustraído supera los 18.000 euros, cifra que, según algunas fuentes no oficiales, era más alta que la cuenta de un brunch con vistas al mar en temporada alta.

Las primeras pesquisas permitieron determinar que todos los hechos seguían un mismo patrón: el autor accedía sin dificultad a zonas de recepción de hoteles y a terrazas de restaurantes concurridos, siempre adoptando el papel de un turista más. Vestía ropa acorde con el ambiente —camisetas veraniegas, gafas de sol, mochila ligera y actitud relajada—, consiguiendo mimetizarse perfectamente con el resto de los visitantes. Tan convincente era su disfraz que, de haber existido una feria de turismo en ese momento, probablemente habría sido invitado de honor.

El individuo aprovechaba cualquier descuido de los clientes: un bolso colgado en la silla, una cartera sobre la mesa, un reloj dejado junto al plato, o una maleta apenas sin vigilancia. En cuestión de segundos, el objeto desaparecía y él también, abandonando el lugar sin levantar sospechas, como quien va a hacerse otra foto para Instagram.

Una vez identificado, los agentes centraron todos sus esfuerzos en localizarlo. En un primer momento no fue posible dar con su paradero, por lo que se activó un dispositivo de búsqueda, localización y detención. Finalmente, su suerte —o más bien la buena suerte de la Policía— se agotó cuando fue interceptado cerca de uno de los hoteles en los que presuntamente había cometido varios de los hurtos.

Los agentes procedieron entonces a su detención y traslado a dependencias policiales, donde se iniciaron las diligencias oportunas. El detenido ha sido puesto a disposición judicial y se investiga su posible implicación en otros hechos similares ocurridos en diferentes puntos de la ciudad.

Desde la Policía Nacional recuerdan a residentes y visitantes la importancia de extremar las medidas de precaución con sus objetos personales en lugares concurridos y recomiendan no perder de vista bolsos, carteras o dispositivos electrónicos, incluso en entornos aparentemente seguros.