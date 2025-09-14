El trofeo de la Liga Iberdrola de Palma se queda en casa

El Balearia ha sido el vencedor de la etapa de Palma de la Liga Iberdrola, tras la disputa hoy de tres emocionantes Medal Races con los mejores equipos de esta cuarta cita del circuito nacional de vela femenina, organizada conjuntamente por la Real Federación Española de Vela y el club anfitrión, el Real Club Náutico de Palma. El equipo local se ha impuesto con autoridad a pesar de estrenarse como tripulación, y confirma la Liga Iberdrola como una excelente plataforma para impulsar el talento femenino.

La bahía de Palma ha cumplido una vez más y ha permitido disputar esta mañana cinco enfrentamientos del round robin entre los once equipos participantes. Esta clasificación ha servido para decidir los seis equipos que han avanzado a las Medal Series, compuestas por primera vez en la Liga Iberdrola por tres pruebas, en lugar del tradicional único asalto final.

Ha pasado a las Medal Series como líder el Balearia del RCN Palma, con un colchón de cinco puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, el Solgreen del RCN Valencia y el CN Arenal y el equipo del CN Vilanova, empatados a puntos. Las tripulaciones del RCN Gran Canaria, CN Arenal y RCMA – RSC han completado el club de los seis equipos clasificados.

Las tres Medal Races, de puntuación doble y no descartables, han mostrado reñidas batallas entre los seis equipos, que han puesto en valor su competitividad.

Con un cuarto y dos segundos puestos en estas decisivas pruebas, el Balearia ha logrado mantener el liderato y llevarse el trofeo de vencedor de la Liga Iberdrola de Palma. Han formado la tripulación del barco palmesano Susana Bestard, Lucía Busquets, Irene Pérez Fontan, Gina Golantonio y Teresa Bestard, un grupo de amigas que navegaban por primera vez juntas en la Liga Iberdrola.

“Nos sentimos muy felices, muy contentas de este resultado. Es nuestro primer evento de la Liga Iberdrola y ha sido en casa. Hemos disfrutado al máximo de las regatas y esperamos poder disputar próximas citas del circuito», ha señalado Irene Pérez Fontan en representación del Balearia.

La medalla de plata del evento de Palma se la ha colgado el Solgreen de Elena de Tomás, con un equipo que representa al RCN Valencia y al CN Arenal, líder hasta el momento de la Liga Iberdrola.

Al tercer cajón del podio ha subido la tripulación del CN Arenal, con las vigentes campeonas del mundo femeninas de 420, Neus Fernández y Martina Gomila, que han logrado escalar dos puestos en la tabla.

Como club anfitrión de estreno en la Liga Iberdrola, el Real Club Náutico de Palma ha ofrecido un magnífico cuarto evento de esta quinta edición del circuito de vela femenina, aprovechando la experiencia de la Women’s Cup de la Copa del Rey MAPFRE y utilizando los mismos monotipos, el Blue Sail 24, con tripulaciones de cinco mujeres a bordo.

La quinta Liga Iberdrola de Vela Femenina se cerrará del 10 al 12 de octubre con la Gran Final, que se disputará en Calpe (Alicante) bajo la coorganización del Club Náutico de Calpe. En este caso serán tres días de regata en lugar de los dos de los eventos previos, un formato más largo como última cita del circuito y la que decidirá quién se lleva el título de campeonas de España de Vela Femenina de 2025.

Con la Liga Iberdrola como Campeonato de España de Vela Femenina, la Real Federación Española de Vela pretende impulsar la vela femenina y ofrecer una plataforma de mejora y desarrollo de las mujeres regatistas. Cinco eventos componen esta quinta edición, los disputados previamente en Getxo (marzo), Altea (abril) y Las Palmas de Gran Canaria (mayo), más el que se ha cerrado hoy en Palma y el de la Gran Final de Calpe.