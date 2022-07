José María Rodríguez a las puertas de la cárcel por financiación ilegal del PP de Matas

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y medio de cárcel para el ex conseller popular de Interior José María Rodríguez por el caso Over. En un auto, el Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el ex secretario del Partido Popular en Baleares contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma, por la que se condenaba a Rodríguez por un delito de prevaricación, en concurso con delito de fraude, malversación de caudales públicos y falsedad, con la atenuante de dilaciones indebidas.

En concreto, Rodríguez fue condenado por el uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, empresa que se encargó de las campañas electorales del PP balear en los años 2003 y 2007. Con esta sentencia del Alto Tribunal, quien fuera secretario general del partido en las Islas y presidente del PP de Palma, deberá ingresar en prisión.

El Supremo señala que esta sentencia se ponga en conocimiento de la Audiencia de Palma, que es quien procede a las actuaciones. En concreto, la sentencia de la Audiencia también le impuso una inhabilitación durante nueve años. Sin embargo, le absolvió del otro delito de prevaricación y fraude por el que estaba acusado.

El ex presidente del Govern Jaume Matas, que también estaba investigado en el caso, llegó a un pacto con la Fiscalía por el que admitió haber cometido delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación. A este pacto también se sumó Daniel Mercado, dueño de la empresa beneficiada Over Marketing.

Matas fue condenado a dos años y seis meses de prisión, que fueron sustituidos por una multa de 18.000 euros. Inicialmente, el Ministerio Fiscal le pedía cinco años de cárcel. A Mercado, por su parte, también se le sustituyó la pena de prisión -dos años y nueve meses- por una multa. En este caso, de 5.400 euros, informa Europa Press.

El que fue durante dos décadas uno de los principales barones del PP balear, fue condenado por un asunto de corrupción. El llamado caso Over afecta de lleno a las finanzas del partido durante la pasada década al dar por acreditado la Audiencia que el PP de las Islas financió parte de su campaña de 2003 y 2007 con dinero negro y contratos públicos.

Rodríguez, que siempre ha defendido su inocencia y recurrió ante el Tribunal Supremo, fue condenado a tres años y medio de cárcel. La Audiencia le consideró culpable de tres delitos: prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental al haber regado desde la Conselleria de Interior a empresas del publicista electoral del partido, Daniel Mercado, quien admitió haber pactado con Matas que cobraría las deudas por sus trabajos con dinero negro y contrataciones públicas.