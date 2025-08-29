Tres heridos, entre ellos una niña de 6 años, en un incendio en el cuarto de contadores de un hotel en Alcúdia

Incendio con atrapados en un hotel de Alcúdia, en Mallorca. Tres turistas, entre ellos una niña de tan sólo seis años, han resultado heridos de carácter leve por inhalación de humo durante el siniestro.

El fuego, según la información facilitada por los Bombers de Mallorca, se ha declarado a primera hora de este viernes en el cuarto de contadores del edificio Ledas 3, en el complejo hotelero BelleVue Club Mallorca, ubicado en el puerto de Alcúdia.

Con suma celeridad se han desplazado hasta el lugar numerosas dotaciones de la Policía Local, Guardia Civil, personal sanitario del SAMU-061 y bomberos de los parques de Alcúdia, Inca y Artà.

Nada más llegar, los equipos de emergencia han desalojado parcialmente el complejo y han obligado a casi un centenar de clientes a que permanecieran en los balcones del hotel para evitar así posibles intoxicaciones por inhalación de humo tóxico.

Uno de los momentos de más tensión se ha vivido cuando los profesionales de la extinción de incendios han sido informados de que había personas atrapadas en los ascensores del recinto.

Los heridos han sido trasladados de urgencia hasta el hospital de Inca y el de playas de Muro. Hasta el lugar del suceso se ha desplazado el director insular de Interior del Consell de Mallorca, Joan Fornàs, y el jefe de los Bombers de Mallorca, Xisco Bonnín, con la intención de supervisar in situ las tareas de extinción.

Desde la compañía hotelera aseguran que la rápida intervención de sus equipos, junto con los servicios de emergencia, «permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad y evacuación, garantizando la salida ordenada de todos los huéspedes y empleados del edificio».

Asimismo, explican que 111 adultos y 57 menores empezarán a ser realojados a partir de las 15:30 horas en otras instalaciones del complejo para asegurar su comodidad y bienestar. «Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad: la seguridad de nuestros clientes y de nuestro personal es nuestra máxima prioridad», afirman en un comunicado.

Bomberos y unidades médicas permanecen en el hotel de forma preventiva y las causas del incendio están siendo investigadas por las autoridades competentes.

«Lamentamos profundamente las molestias ocasionadas y agradecemos sinceramente la colaboración de nuestros huéspedes, así como la rápida y eficaz actuación de los servicios de emergencia», concluye la compañía hotelera en su comunicado.