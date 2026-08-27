Cinco colombianos armados encañonan y atan a una familia en su casa de Palma para robarles: «¡Si os movéis, os matamos!»

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres hombres de origen colombiano por asaltar una casa a plena luz del día para robar. Los arrestados accedieron al inmueble encañonando a los moradores con pistolas y llegaron a atarlos para apoderarse de un botín de 26.000 euros y un anillo de diamantes.

Los hechos se remontan al pasado 21 de agosto, alrededor de las 14:30 horas, en una urbanización ubicada en las inmediaciones de los barrios de Son Puig y Son Roqueta, en la capital balear.

Los tres delincuentes violentaron la entrada del domicilio y se toparon en primer lugar con las hijas de los propietarios. Al percatarse de la intrusión, las jóvenes comenzaron a gritar alarmadas por la situación. Ante esto, uno de los asaltantes reaccionó con extrema violencia y agarró a una de las chicas por el cuello y la encañonó directamente con una pistola.

Alertados por el gran alboroto y los gritos de auxilio, los padres acudieron de inmediato al encuentro de sus hijas. En ese instante se encontraron de frente con la escena.

Durante todo el asalto, los ladrones profirieron continuas amenazas de muerte hacia la familia, gritándoles frases como «¡al suelo, al piso, si os movéis, os matamos!». Para mantener el control total del inmueble, uno de los agresores agarró al propietario y lo introdujo a la fuerza en una de las habitaciones junto al resto de sus familiares.

Una vez en el interior del dormitorio, los delincuentes maniataron a los moradores y exigieron violentamente al dueño que les entregase todo el dinero que tuviera disponible.

Para salvaguardar la integridad de su familia, el propietario les facilitó el dinero en efectivo que custodiaba en esa estancia. En total, los delincuentes se apoderaron de 26.000 euros de la caja fuerte, además de un anillo de diamantes y otras pertenencias de valor.

Lejos de conformarse con ese dinero, uno de los agresores abandonó el grupo y se dirigió a otra habitación de la casa. Fue directamente hacia el punto exacto donde se encontraba una caja fuerte oculta, demostrando un conocimiento previo absoluto sobre la vivienda.

Tras apoderarse de la caja fuerte, en cuyo interior había efectivo, los tres asaltantes emprendieron la huida abandonando el inmueble.

Tras liberarse y alertar a los servicios de emergencia, las víctimas aportaron valiosa información a los investigadores. Detallaron que los hombres iban armados con pistolas, portaban gafas de sol y vestían con ropa y cascos de obra, facilitando datos clave sobre su fisionomía y vestimenta.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo del caso e inició una investigación. Gracias a estas pesquisas, los agentes averiguaron que los asaltantes se habían desplazado hasta el lugar de los hechos a bordo de una furgoneta perteneciente a una empresa de construcción. Posteriormente, se determinó que los hombres trabajaban para dicha mercantil y que utilizaron el vehículo de empresa para cometer los delitos.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes lograron identificar de forma rápida y precisa a los tres ejecutores del asalto, así como a otras personas implicadas en la trama.

Los investigadores descubrieron el motivo del conocimiento tan detallado de la casa. Y es que uno de los investigados había efectuado trabajos de obras en esa misma vivienda tiempo atrás, lo que le proporcionó información privilegiada sobre la ubicación exacta de la caja fuerte.

Este hallazgo crucial permitió descartar por completo la participación o colaboración de la empleada del hogar, comprobándose que no guardaba ninguna relación con los delincuentes.

El Grupo de Atracos activó la fase operativa el pasado martes, procediendo a la detención de los tres asaltantes a lo largo del día. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta la producción de nuevas detenciones.