El pasado miércoles integrantes de la plataforma Insularidad Digna acudieron a las puertas del edificio de la Seguridad Social de Palma. Se trata de una plataforma multi sindical que pretende informar a la población de las carencias del sector público y las consecuencias que tiene en la atención a los ciudadanos.

La realidad es que los trabajadores del sector público en Baleares reclaman el plus de insularidad y la reposición de personal mínimo para paliar la carencia de trabajadores que está afectando al servicio a la ciudadanía. Para hacer oír su voz, se han unido en una plataforma que aglutina a 18 sindicatos y que recibe el nombre de Insularidad Digna.

Para ellos, la mejor manera de dar a conocer su situación es congregarse cada semana ante el edificio de la Seguridad Social de Palma. Allí informan a los ciudadanos sobre los motivos por lo que se ven obligados a padecer largas esperas en sus trámites y que, sobre todo, no lo paguen con el funcionario de turno que acabe atendiéndolos.

«Hemos hecho diferentes concentraciones y ahora hemos decidido que todos los miércoles de este mes de febrero nos vamos a reunir delante de las puertas de la Seguridad Social para explicar a los ciudadanos la problemática que tenemos dentro de la Administración General del Estado. Y no es otra que la falta de personal», explica a OKDIARIO el portavoz de la plataforma Insularidad Digna, Fernando Martorell.

«Estamos aquí para explicárselo a los ciudadanos y para que entiendan que los empleados públicos no son responsables de esta situación. Es un problema de las administraciones y del Govern balear, que no pone medidas para paliar esta situación de falta de personal tan grave», señala el también responsable del Sector de la Administración General del Estado (AGE) en UGT-Baleares, para añadir lo siguiente: «Falta incorporar unos 1.000 funcionarios más para acabar con la congestión de los servicios».

El problema de la insularidad no es algo actual y se lleva arrastrando desde hace años. La escasez y encarecimiento de la vivienda, el elevado coste de la vida en las Islas y un plus de insularidad notablemente inferior a otras comunidades con características similares a Baleares, hacen que venir a trabajar al archipiélago no resulte atractivo para muchos profesionales de la administración pública y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Toda esta problemática, según precisa Martorell, es un mal endémico que repercute tanto en el ciudadano como en el funcionario. «Lo padecemos desde hace tiempo, aunque cada año va a peor. Estamos en una comunidad donde el nivel de vida es muy alto, donde el precio de la vivienda es uno de los más caros del territorio español y donde la situación para vivir no es la más idónea con un sueldo de empleado público», apunta.

El portavoz sindical estima que «hace falta un 20% aproximadamente del total» -lo que equivale a un millar de trabajadores de refuerzo- para empezar a dar un servicio «medianamente normalizado». No obstante, esgrime que en departamentos como el SEPE, la Seguridad Social o Extranjería la falta de personal es más acuciante, llegando en algunos casos al 40%. «Los compañeros de Policía y Guardia Civil son los más afectados», manifiesta.

«Se pretende que toda la población tenga relación telemática con la administración, pero no podemos olvidar que hay una franja de la población que necesita una atención personalizada y no hay suficientes funcionarios y funcionarias para atenderlos», concluye Martorell

Es por ello que si el Govern sigue desatendiendo sus reclamaciones, se seguirán concentrando pacíficamente ante la Seguridad Social para seguir con su labor de información de todas las carencias del sector a los ciudadanos.