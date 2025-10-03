Todo preparado para el Mallorca Women’s Championships

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group está ya a la vuelta de la esquina. El nuevo torneo WTA 125, que se celebrará del 4 al 12 de octubre en Santa Ponça, situará de nuevo a Mallorca en el mapa del tenis femenino internacional y tendrá a la leyenda argentina Gabriela Sabatini como embajadora oficial.

Entre las novedades más destacadas, el CEO del torneo, Edwin Weindorfer , anunció que la joven mallorquina Mirèia Sagristà recibirá una invitación (wild card) para disputar la fase previa, lo que eleva a tres el número de jugadoras de la isla en el torneo, junto a Cristina Díaz y Yvonne Cavallé. “Es un orgullo poder apoyar el talento local”, concluyó.

La jugadora alemana Noma Noha Akugue, invitada con una wild card, destacó las excelentes condiciones del club: “Para mí es una gran oportunidad poder jugar aquí. Siempre me preparo en Mallorca para las temporadas y las condiciones son realmente muy buenas.”

El director del torneo, Niko Paunovic, explicó los detalles técnicos: “Tendremos 32 jugadoras en el cuadro individual y 8 parejas en dobles. Las primeras rondas también se celebrarán en Magaluf, lo que permitirá que más residentes y visitantes puedan disfrutar del tenis de alto nivel. Este año contaremos con dos mallorquinas con wild cards, Cristina Díaz y la joven promesa Mirèia Sagristà, además de Yvonne Cavallé, que participará en el cuadro de dobles.”

La propia Yvonne Cavallé compartió su entusiasmo por competir en casa: “Siempre es muy bonito jugar aquí y que vuelva el tenis femenino a Mallorca. No solamente es especial para nosotras las jugadoras, sino también para nuestra familia y amigos, que pueden vernos competir. Espero que el público responda y anime no solo a las mallorquinas, sino a todas las jugadoras, porque hay que apoyar el esfuerzo que hacen todas.”

El torneo contará además con actividades paralelas como un partido de pádel con celebridades en el Mallorca Country Club y una fiesta de clausura con invitados especiales, que darán visibilidad adicional al evento, entre ellos la embajadora del torneo, Gabriela Sabatini.

El primer fin de semana (4 y 5 de octubre) la entrada será gratuita para el público. Las entradas para el resto de jornadas ya están disponibles en