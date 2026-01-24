Terror en el centro de Palma: un encapuchado asalta a una joven con una navaja táctica de 21 centímetros

En el centro de Palma se vivieron momentos de auténtico terror la noche del del pasado 20 de enero cuando una joven fue asaltada violentamente en una de las zonas más transitadas del centro. Eran alrededor de las 23:00 horas cuando la tranquilidad de la avenida Alexandre Rosselló se convirtió en una escena propia de una película de suspense: un individuo encapuchado, armado con una navaja táctica de 21 centímetros, abordó a su víctima y la amenazó colocándole el arma en el cuello para robarle el teléfono móvil.

El asaltante, un varón español de 21 años, actuó con frialdad y violencia. Según el testimonio de la víctima, el joven la agarró bruscamente por la chaqueta antes de acercarle la hoja al cuello y exigirle el móvil. Bajo la amenaza directa del arma blanca, la mujer no tuvo más opción que entregarle su dispositivo, valorado en 1.500 euros. Tras consumar el robo, el agresor emprendió la huida a toda velocidad, dejando atrás a la víctima en estado de shock. Pero la historia no terminó ahí.

La rápida intervención de la Policía Local de Palma evitó que el presunto delincuente desapareciera entre las calles del centro. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) fue alertada en la plaza de España por la propia víctima, que, aún nerviosa, explicó lo ocurrido y señaló directamente a un individuo que se alejaba corriendo y que reconoció como su agresor.

Lo que siguió fue una persecución a pie por el centro de Palma que mantuvo en vilo a los viandantes que todavía transitaban por la zona a esa hora. Los agentes no dudaron y salieron tras el sospechoso, logrando interceptarlo pocos minutos después. La tensión se palpaba en el ambiente mientras procedían a su identificación y registro.

En el cacheo, los policías encontraron pruebas contundentes: el teléfono móvil recién sustraído, la navaja táctica de 21 centímetros presuntamente utilizada en el asalto y el pasamontañas con el que intentó ocultar su identidad. Un equipo preparado para sembrar el miedo en plena vía pública.

El joven fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y un delito leve de daños. Además, no era la primera vez que se veía envuelto en hechos similares, ya que cuenta con antecedentes, lo que ha aumentado la preocupación entre los vecinos por la reincidencia de este tipo de delitos.

Tras su arresto, fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes en la Sala de Atestados. Posteriormente, quedó a disposición de la Policía Nacional. Una noche que comenzó como cualquier otra terminó con persecución policial, arma blanca incluida, y con un joven detenido acusado de sembrar el terror en pleno corazón de la ciudad.