El taxista embestido por un bus de la EMT en Palma: “Fue adrede, se le veía en los ojos que venía a por mí”

«Fue adrede, se le veía en los ojos que venía a por mí». Así de contundente se expresa Juanje Velázquez, el taxista de Palma que el pasado miércoles fue embestido por un autobús de la EMT en la parada de Plaza de España, en pleno centro de la capital balear.

En la investigación está siendo clave la grabación captada por la cámara de seguridad de otro taxi que se encontraba estacionado en la parada en ese momento. Para Velázquez, esas imágenes pueden resultar determinantes para esclarecer lo ocurrido. «Estas imágenes han sido cruciales. De no existir el vídeo, no sé muy bien lo que hubiera pasado, pero estoy seguro de que su versión habría sido que fui yo quien me crucé al tratar de aparcar», asegura.

Según relata el propio conductor, aquel día llegó a la parada de taxis de Plaza de España y se colocó detrás de otros compañeros que estaban recogiendo a varios clientes. Tanto taxistas como conductores de autobús coinciden en que este punto del centro de Palma suele generar conflictos por el uso compartido del espacio.

Juanje explica que la parada estaba llena y que se situó al final de la fila esperando su turno. En ese momento el semáforo estaba en rojo, por lo que el autobús de la EMT que circulaba detrás no podía continuar la marcha. Fue entonces cuando, según su versión, el conductor comenzó a tocar el claxon de forma insistente.

«Tengo los cristales tintados, por ese motivo me bajé del taxi para que viera mis indicaciones y, a partir de ese instante, pasó lo que toda España ha visto. «A este hombre se le cruzaron los cables y me embistió», relata el taxista afectado. El conductor insiste en que, a su juicio, no se trató de un error al volante. «Estoy convencido de que fue adrede. Fue algo totalmente intencionado. Se le veía en los ojos que venía a por mí», sostiene.

Además, quiere dejar claro que no existía ningún conflicto previo entre ambos. «No conocía de nada al conductor. Nunca lo había visto ni había tenido ningún problema con él», afirma. Como consecuencia del incidente, sufrió una torcedura en el tobillo. Sin embargo, asegura que lo que más le preocupa ahora es el impacto económico de tener el taxi fuera de servicio mientras se repara.

Por su parte, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido en la parada compartida de Plaza de España. Desde la empresa pública señalan que los hechos siguen analizándose y que se esperará al informe de la Policía Local de Palma antes de decidir si se adoptan posibles medidas contra el conductor del autobús implicado.

El suceso también ha vuelto a poner sobre la mesa las tensiones que en ocasiones se producen entre taxistas y conductores de autobús en Palma, especialmente en puntos con gran volumen de tráfico como Plaza de España. Las imágenes del vídeo grabado por una cámara instalada en otro taxi muestran al taxista fuera de su vehículo, en plena calzada, intentando indicar al conductor del autobús que el semáforo seguía en rojo y que la zona se despejaría en breve. Sin embargo, el autobús arranca y golpea al taxi, una maniobra que ha generado numerosas reacciones entre quienes han visto la grabación.

Tras el impacto, el taxista increpa al conductor del autobús visiblemente alterado: «¿Qué haces? Estás colgado, estás como una puta cabra», mientras varios testigos presencian la escena. El propio Velázquez también ha compartido su versión de los hechos en grupos de WhatsApp del sector del taxi, donde asegura que su vehículo ha quedado «reventado» y que él mismo sufrió una lesión en el tobillo. Según relata, el conductor del autobús «aceleró de forma intencionada», poniendo en riesgo tanto el coche como su integridad física.

Este medio ha tenido acceso tanto a esos mensajes como al vídeo del incidente ocurrido en Plaza de España, grabado por la cámara de seguridad de otro vehículo. Por su parte, la Policía Local de Palma está instruyendo la causa y al conductor de la EMT se le imputa un delito de daños y otro de lesiones leves. El atestado policial ya ha sido remitido a la autoridad judicial.