Suspenso en el primer tercio

Cuando se ha disputado la tercera parte de los partidos de liga cabe un primer análisis de la situación de cada equipo. La nota merecida por el Mallorca en el presente ejercicio baja claramente en relación a la obtenida la pasada temporada. Habría que preguntarse por qué.

Los datos son relevantes al margen de que cada cual saque sus propias conclusiones y opine de acuerdo con ellas. Los cambios en la plantilla se han concretado en las bajas de Greif, Copete, Larin y, a efectos prácticos, Dani Rodríguez, mientras que se han sumado al proyecto Bergstrom, Joseph, Pablo Torre, Virgili y Kumbulla, más tiempo lesionado que en activo. En término relativos un equipo casi calcado ha comenzado la liga con resultados mucho peores.

Los números, siempre fríos, revelan que ha bajado siete puestos, del 9º al 16º, con 6 puntos menos que en la clasificación de hace un año. Los mismos empates, 3, dos victorias menos, de 5 a 3 y dos derrotas más, de 5 a 7. Perder más de la mitad de los encuentros es un síntoma inquietante. También ha marcado 3 goles menos, los mismos que ha encajado de más. Ni qué decir tiene que, se halle o no en posiciones de descenso, su porcentaje de puntuación, 30,76, sí lo es.

La suerte del calendario influye en este balance según diversas opiniones. Recordemos:

Temporada 2024-25: R.Madrid, Osasuna, Sevilla, Leganés, Villarreal, R.Betis, R.Sociedad, R.Valladolid, Espanyol, Rayo, Athletic, Alavés y Atlético.

Temporada 2025-26: Barça, Celta, R.Madrid, Espanyol, Atlético, R.Sociedad, Alavés, Athletic, Sevilla, Levante, Betis, Getafe y Villarreal.

Si el orden de los factores no altera el producto solo se registran cuatro diferencias. Barça y Celta son mas difíciles que Leganés y Valladolid, por ejemplo. Sin embargo la propia endeblez de estos dos abona mejores marcadores que contrincantes de más envergadura. Las seis jornadas restantes de la primera vuelta aclararán esta parte del paisaje. No obstante siempre he sido partidario de la tesis de Cúper: ¿Es que los puntos contra los equipos grandes no cuentan?. Eso le dijo al doctor Beltrán hablando del Madrid y el Barça en un comienzo de liga semejante al que se ha dado estos últimos meses.