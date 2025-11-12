Un subcampeón mundial de motos entrenado por el padre de Jorge Lorenzo, a la cárcel por tráfico de drogas

El ex subcampeón del mundo de Supersport 300, el mallorquín José Luis Pérez González, que llegó a correr con Ducati y Yamaha, ha acabado entre rejas tras ser señalado como uno de los mayores compradores de droga de la trama desmantelada en la Operación Enroque Manso Bal.

Mallorca vuelve a sacudirse con un nuevo golpe policial contra el narcotráfico. Entre los 76 detenidos en la macrooperación —que ha dejado más de tres toneladas de droga y 1,54 millones de euros en metálico— aparece un nombre que nadie esperaba: José Luis Pérez González, un joven piloto con pasado de gloria y vínculos con el mismísimo Chicho Lorenzo, padre del tricampeón mundial Jorge Lorenzo.

Fuentes policiales confirman a OKBALEARES que el ex piloto, que llegó a ser subcampeón del mundo de Supersport 300, figura en el atestado policial como uno de los compradores más activos de hachís y cocaína para su distribución en el norte de la Isla.

Según el sumario, Pérez González aparece en una de las libretas incautadas a un lugarteniente de Stefan Milojevic, cabecilla de la red. En ella figuran 200 kilos de hachís y varios de cocaína, adquiridos presuntamente por el piloto. La droga, según la investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, era puesta en circulación por la zona norte de Mallorca.

«José Luis Pérez, alias ‘El Niño’ o el ‘Telegram’, se erige en uno de los mayores compradores de hachís y cocaína de la organización, tanto a Manuel F.O., como a Carlos H. G., para su distribución en la zona de Cala Rajada y Son Servera, donde auxiliado por su abuelo Andrés Víctor G.P., alias ‘el Abuelo’, disponen de varios puntos de venta de las sustancias adquiridas a la organización dirigida por Stefan», reza en el atestado policial.

El juez de Instrucción número 7 no dudó: ingreso inmediato en prisión para el ex deportista, que pasó de los circuitos a la celda en un giro tan inesperado como escandaloso. Una historia que recuerda que la velocidad y el riesgo no siempre se quedan en la pista.

La mayor operación antidroga de los últimos años ha hecho temblar los cimientos del crimen organizado en Baleares. Tras más de dos años de pesquisas, la Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un golpe histórico al narcotráfico en las Islas: 76 detenidos, 71 registros, 1,54 millones de euros en metálico y más de tres toneladas de droga incautadas.

El caso, considerado uno de los más complejos del narcotráfico europeo, sigue bajo investigación judicial. La investigación sitúa a la mafia albanesa detrás de los grandes alijos de drogas que llegaban a Mallorca e Ibiza, bajo la dirección de Stefan Milojevic, actual líder de la banda motera de los Tribuns España y considerado el brazo ejecutor de la organización criminal y responsable de inundar las Islas de sustancias estupefacientes.

De hecho, queda constatado que dicha organización era la que suministraba droga a más del 50% de los puntos de venta de Mallorca, tal y como ya adelantó en exclusiva OKBALEARES. La organización, dirigida por el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, se movía con sofisticadas medidas de contravigilancia.

Los investigadores hallaron balizas, sensores, detectores de micrófonos y cámaras ocultas para evitar ser descubiertos. Todo un arsenal tecnológico digno de una película de espionaje. La red introducía cocaína y hachís desde el norte de África e Ibiza, blanqueando los beneficios en negocios tapadera. Incluso el conocido narco de Son Banya, El Vito, cayó en las redadas, junto a decenas de colaboradores, que gran parte de ellos ya están durmiendo entre rejas.

Entre el material incautado destacan 16 armas de fuego —seis reales—, silenciadores, munición para fusiles y pistolas, además de kilogramos de heroína, speed, LSD y metanfetamina. Los agentes sospechan que los cabecillas planeaban adquirir armamento de guerra, lo que eleva el nivel de alarma.