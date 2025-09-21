Sor Serafina (Campanet, Mallorca, 1938) lamenta en esta parte de la entrevista que la Iglesia siga marginando a la mujer. «Es la única institución que no ha puesto a la mujer en el sitio que le corresponde», asegura. Añade que no entiende por qué una mujer no puede decir misa. También habla de las alegrías y penas que le ha conllevado estar al frente del colegio Santa Mónica y de cómo ha podido superar las dificultades. La monja agustina sentencia que «la vida es para vivirla y gozarla y no para recrearse en los sufrimientos». Para Sor Serafina su gran satisfacción, explica, ha sido poder dejar la dirección general del colegio en manos de dos equipos directivos que funcionan a la perfección, un claustro de profesores muy unido y unas monjas que aparte de ser sus hermanas en religión son también sus amigas.

P. – Durante su trayectoria en el colegio habrá tenido muchas satisfacciones y algún que otro disgusto, supongo.

R.- Bueno, en todas las vidas hay luces y sombras. Yo he tenido muchas alegrías y los disgustos los he intentado marginar un poco porque la vida no es para sufrir. La vida es para vivirla y para gozarla. Y si te metes demasiado en los disgustos, te deprimes. Los sufrimientos que he tenido durante la vida han sido bastantes, pero siempre he intentado apartarlos, verlos de lejos para solucionarlos. Además, hay que hacer lo posible para que mi disgusto no disguste a otros.

P.- Mencione alguna de sus grandes satisfacciones como responsable de Santa Mónica.

R. – Menciono la principal y esta es dejar el colegio como lo dejo. Esa es la gran satisfacción. La gran satisfacción, porque no podía esperar cosa mejor que dejarlo en buenas manos, dejarlo con dos equipos directivos que sé que van a hacer muy bien su trabajo y dejarlo además en manos de unas hermanas, de unas personas que además de ser hermanas en religión somos amigas.

P.- Supongo que en el apartado de satisfacciones está el buen funcionamiento de algunas de sus creaciones, como la cofradía, el coro…

R.- Así es a pesar de que me dan preocupaciones, porque siempre donde hay gente hay problemas. También tenemos equipos de fútbol, de básquet, la escuela de equitación, la de pádel…

P. – Y un grupo de teatro.

R.-Si, el grupo de teatro que funciona muy bien bajo la dirección de una persona fantástica, que es Pedro Mascaró. Hace un teatro moderno que a veces no entiendo, la verdad, pero funciona muy bien.

P.-¿Cree que la mujer debería tener más protagonismo en la iglesia?

R.- Sin duda. La Iglesia es la única institución que no ha puesto a la mujer en el sitio que le corresponde. Ahora una mujer es presidenta de una gran empresa y no pasa nada. ¿Y en la Iglesia? Pues nosotras, las mujeres estamos y estamos haciendo cosas. Se está dando algún paso y el Papa ha nombrado a una mujer como delegada de las congregaciones religiosas de todo el mundo. De todos modos, falta mucho por hacer. No entiendo por qué no podemos decir misa las mujeres, con lo que a mí me gustaría.

P.-¿Qué le pide al Papa León XIV?

R.- Yo le pediría como hermano agustino que es que estuviera muy atento a las

necesidades del pueblo. Que afronte los problemas de fondo. La Iglesia no es el Vaticanos, necesitamos una Iglesia que se acerque a la gente y el Papa tiene que dar un paso en eso.

P.- ¿Le ha decepcionado el Papa? De momento no ha tomado grandes decisiones.

R. – No, porque es una persona muy reflexiva. Pero las tomará, las tomará y las tomará en silencio.