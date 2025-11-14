Son Gotleu vivió este pasado jueves una de las tardes más agitadas del año cuando un amplio despliegue de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma irrumpió de manera coordinada en varias de las calles más conocidas del barrio. La intervención, que mantenía en alerta a los residentes desde primeros movimientos, dejó la zona prácticamente blindada y despertó un ambiente de intriga que se extendió de balcón en balcón mientras los agentes tomaban posiciones.

El operativo se concentró en las calles Santa Florentina, Pico Veleta, Tomás Rullán, Pico Mulhacén y adyacentes, donde la presencia policial obligó a cortar accesos y generó un inesperado parón en la rutina diaria de comercios, peatones y vehículos.

Fuentes próximas al caso explican que el dispositivo llevaba semanas preparándose en absoluto silencio, lo que contribuyó al efecto sorpresa entre los vecinos. El despliegue estaba previsto para ejecutar una batería completa de actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana: controles de vehículos, requerimientos de documentación, vigilancia de venta ambulante y revisiones de establecimientos sospechosos.

Aunque la intervención estaba planificada, su magnitud superó las expectativas de muchos residentes, que no tardaron en congregarse a distancia para observar la escena, comentando entre ellos lo inusual del movimiento policial.

Mientras la Policía Local de Palma centraba sus esfuerzos en comprobar licencias de actividad e inspeccionar posibles prácticas irregulares en los comercios de la zona, la Policía Nacional llevaba a cabo identificaciones masivas, apoyada por unidades especializadas como Policía Judicial, Extranjería y la UPR. Los efectivos municipales desplegaron también a agentes del USEI, GAP y la Patrulla Verde, sumando refuerzos a un operativo que no dejó un solo rincón del perímetro sin supervisar. La combinación de unidades generó una imagen de control absoluto que pocos recuerdan haber visto antes en el barrio.

El desconcierto entre los vecinos fue constante durante toda la intervención. Muchos de ellos, sorprendidos al encontrarse las calles bloqueadas y rodeadas de agentes, aseguraron que hacía mucho tiempo que no veían un movimiento policial de tal envergadura.

La operación llega después de una semana marcada por las denuncias públicas realizadas en OKBALEARES, de representantes vecinales, que describían episodios de incivismo, venta de droga y graves problemas de convivencia en el barrio. Tras estas declaraciones, tanto el Ayuntamiento como los cuerpos policiales han decidido dar un golpe sobre la mesa y actuar con contundencia.

La tarde terminó con Son Gotleu todavía conmovido por lo vivido y con una sensación de que esto podría ser solo el comienzo de nuevas intervenciones destinadas a recuperar el control y reforzar la convivencia en un barrio que, según muchos de sus propios residentes, llevaba demasiado tiempo pidiendo una respuesta firme de las autoridades.