Los sindicatos CCOO y UGT en Baleares han coincidido con la petición de la Comisión Europea de retirar gradualmente las ayudas a las empresas que se aplicaron durante la pandemia. Una decisión que ha contado con la oposición de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) que ha reclamado sensibilidad. La patronal ha reclamado que se tengan en cuenta las diferentes situaciones entre los países.

La propuesta de Bruselas fue debatida durante la reunión de los ministros de Economía del Eurogrupo. La conclusión fue que había llegado el momento de ir eliminado las medidas de apoyo «para dar inicio a la economía verde y digital tras la crisis sanitaria». Es decir, que mientras la situación en 2022 sigue siendo de incertidumbre, Europa y los sindicatos abogan por retirar ayudas que han evitado la bancarrota de las empresas. Un apoyo destinado a evitar el colapso económico y que nada tiene que ver con la sostenibilidad o la economía verde.

Frente a esta decisión, la presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha considerado que no es el momento. «España ha sufrido una caída muy importante del Producto Interior Bruto (PIB) como consecuencia de la pandemia y las restricciones impuestas. Por ello, los empresarios exigieron medidas compensatorias y estímulos a la recuperación de la actividad económica. Las medidas de apoyo tienen que ser sensible a las situaciones diferenciales entre unos países y otros, tal y como se ha puesto de manifiesto en la distribución de los Fondos Next Generation».

Por su parte, el secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, ha destacado «la lógica de la propuesta de Bruselas». «No podemos estar siempre sujetos a las ayudas públicas para reflotar empresas», ha dicho, mientras que su sindicato vive principalmente de las subvenciones públicas. Aunque trata de matizar su postura defiende que la retirada de las medidas de apoyo se haga de forma gradual y en función de los diferentes sectores. «Se deben mantener para aquellas empresas que todavía están sufriendo la crisis», ha dicho el secretario general de UGT Baleares, Lorenzo Navarro.

A pesar de reclamar el fin de las ayudas para las empresas, los sindicatos ha reclamado una vez más la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). También las subvenciones a fijos discontinuos. «Hay que proteger el empleo y a las empresas. Y puesto que existen mecanismos como este, entendemos que Bruselas quiera retirar las ayudas», ha dicho Navarro. Ha recordado que la reforma laboral dice que los ERTE sirven para periodos de dificultades empresariales. Aunque no ha mencionado que esta figura se incluyó con la normativa de Mariano Rajoy y que tanto han criticado.