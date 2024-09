Simonet reitera que no se autorizará la macrogranja de Sineu «si no cumple la ley y, por ahora, no lo hace»

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha reiterado este martes, en el pleno del Parlament, que no se autorizará la macrogranja de Sineu «si no cumple la ley y, por ahora, no lo hace»; razón, ésta, por la que ha pedido «tranquilidad» a los vecinos a pesar del «ruido» y la demagogia» del PSIB-PSOE.

Simonet se ha pronunciado de este modo en respuesta a una pregunta del portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, quien ha acusado al Govern de mantener «silencios de complicidad» en relación a este proyecto «para ver si así pasa desapercibido», frente a «cada vez más voces -ayuntamientos, Consell y entidades agrarias, medioambientales y animalistas- que se posicionan en contra».

El conseller ha recordado que el tema del proyecto de la macrogranja de Sineu «va del cumplimiento estricto de la normativa agraria y ambiental» y, de momento, tal y como ha apuntado él mismo, en la Conselleria «hay tres informes desfavorables» que este conseller hace suyos «en su integridad». «Por tanto, la Conselleria ya se ha manifestado desfavorablemente», ha destacado, informa Europa Press.

Asimismo, en relación a la petición del socialista Marc Pons de que el Govern vote, este martes, cuando se crea la ponencia de la ley ómnibus, a favor de una enmienda socialista para cambiar ley agraria para establecer una moratoria de dos años para macrogranjas, el conseller se ha mostrado sorprendido de que le «pidan el apoyo a una enmienda para cambiar una ley -la agraria-que es suya», más aún «cuando las moratorias son para prevenir no para cuando un proyecto está en tramitación».

Pues, ha añadido Simonet, «en estos momentos hay un procedimiento administrativo abierto, en relación al proyecto de la macrogranja de Sineu, con una solicitud de una evaluación ambiental integrada, como determina la ley vigente» porque «la responsabilidad del Govern es tramitar todos los proyectos de acuerdo con las leyes en vigor» y, de momento, parece que este «tiene muchas deficiencias», por lo que, ha reiterado «no se autorizará ningún proyecto que no tenga el visto bueno de los técnicos responsables de garantizar el cumplimiento de la normativa de bienestar animal y medioambiental».

Tras el pleno, el conseller ha charlado con representantes de la plataforma Macrogranges No, que también han mantenido conversaciones con representantes de los diferentes grupos parlamentarios.

Ayudas al sector pesquero balear

Por otro lado, Simonet se ha referido a las medidas adoptadas por la Conselleria para proteger el sector pesquero frente a la política pesquera común, a pregunta de la diputada de Vox María José Verdú, quien ha acusado al PP de no ser coherente porque mientras en Baleares defiende al sector, en Bruselas pacta con el PSOE la agenda 2030 que, en su opinión, «tiene un impacto negativo» sobre éste.

Simonet ha asegurado a este respecto que la Conselleria ha aumentado las ayudas a las cofradías de pescadores, «pasando de 380.000 euros en 2023 a 435.000 euros en 2024». Además, ha añadido que ésta «también ha aprobado una subvención de 150.000 euros para la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, un 15% más que el año pasado». Y, entre otras acciones, «ha modificado los calendarios de las ayudas para que el sector pueda cobrarlas mucho antes».