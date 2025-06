Sergi Darder: «Ahora conozco mucho mejor mi cuerpo y sé cómo cuidarme»

Sergi Darder repasa la temporada en la segunda parte de la entrevista concedida a los medios del club y desvela que la práctica del golf le ha ayudado a liberarse mentalmente. «Ahora conozco perfectamente mi cuerpo y eso me ayuda», ha afirmado el jugador de Artà.

PREGUNTA.- Desde fuera hemos visto una gran versión de Sergi Darder. ¿Lo cree así?

RESPUESTA.- Sí, a ver, es verdad que hay mucha gente que tiene una opinión muy diferente de lo que es Sergi Darder realmente y esperan que haga diez goles y que sea mucho más decisivo. Pero, bueno, yo estoy muy contento con la temporada que he hecho. También sabéis que soy muy autocrítico y no me conformo, ni mucho menos. Creo que estoy en la edad ideal de seguir haciendo temporadas y de ir creciendo. No tengo 38 años como para decir que me conformo en mantener un poco a este nivel. Todo lo contrario. Por suerte las lesiones también me respetan, tengo continuidad y creo que tengo mucho margen todavía de mejora. Pero creo que estoy contento porque he dado todo lo que tenía y más, y con eso tengo mi consciencia muy tranquila.

P.- ¿Esta segunda temporada le permite resarcirse de su primera?

R.- Aunque el año pasado reconozco que fue una temporada muy difícil, aprendí mucho, y eso es lo importante y lo que me ha hecho ser mejor jugador este año. He estado más liberado, más contento, más tranquilo, porque se ha podido ver parte de lo que soy yo. Seguramente quizás no se verá más al Sergi que se vio cuando tenía 20, 21 o 22 años porque cada contexto es diferente, cada equipo es diferente, cada entrenador es diferente, y tú siempre te tienes que adaptar mucho a lo que necesita el equipo. Ha sido otro año de mucho aprendizaje y de agradecimiento hacia el míster por la confianza que me ha dado. Un año en el que seguramente si hubiese comenzado la temporada y me hubiesen dicho lo que he hecho, seguramente la hubiese firmado, viniendo de dónde venía.

P.- Esta temporada, por cierto, no se ha perdido ningún partido… ¿Cuál es el secreto?

R.- Conocer el cuerpo creo que es lo más importante. Recuerdo después del partido del Rayo, en el que estaba muy cansado porque venía de un cúmulo de la temporada y porque fue un partido intenso, le dije a Bittor [Alkiza]: “Estoy viejo ya”. Y él me dijo: “Estás en el mejor momento porque conoces tu cuerpo”. Y que te lo diga una persona con esa experiencia, te marca, porque es verdad. Ahora mismo creo que conozco muy bien mi cuerpo. Eso te hace saber lo que necesitas en cada momento, saber lo que necesitas en cada entrenamiento, saber si necesitas más horas o menos de recuperación. Te tienes que adaptar mucho a tu cuerpo. Como he dicho, no tengo 40 años como para pensar en dosificar, ni mucho menos, pero sí que conozco mucho más lo que necesito. El golf, que parece una tontería, me ha ayudado también a que mentalmente esté muy liberado. Las cargas de entrenamiento, los preparadores físicos de hoy en día están mucho más actualizados y conocen mucho más a los jugadores… y también tenemos una tablet, para antes empezar el entrenamiento, en la que tú pones cómo te encuentras, cómo has dormido… y te pueden gestionar un poco mejor las cargas. Hay muchas ayudas, por suerte, y los jugadores por eso alargan un poco más la carrera que hace 10 años. Ser profesional en todo lo que pueda y ojalá alargar la carrera al máximo. A un nivel alto, obviamente.