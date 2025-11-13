Los separatistas de Més acusan al Govern de Prohens de no tener «ambición nacional»

A propuesta de Més per Mallorca, la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, intervendrá el próximo martes en el Parlament balear para explicar la postura del Ejecutivo sobre las transferencias pendientes que contempla el Estatuto de Autonomía y cuyo cupo no se ha completado. La formación independentista acusa a Marga Prohens de no tener «ambición nacional».

El líder de Més, Lluís Apesteguía, ha denunciado este miércoles la ausencia de pasos del Govern que preside Marga Prohens «para conseguir todas las transferencias pendientes que contempla el Estatuto de Autonomía».

Apesteguía ha criticado que «la ambición nacional de este Govern está en un rango de submarino, de ‘menos 1.000’».

El político recuerda que «el Parlament dio un mandato para que el Govern fijase una hoja de ruta pactada con todas las fuerzas parlamentarias, pediremos en el Pleno al Govern qué ha hecho en este sentido».

Y va más allá: «El Govern está obligado a cumplir los mandatos del Parlament».

La intervención del Govern para dar respuesta a esta cuestión se producirá en la segunda parte del pleno del próximo martes. Un pleno en el que está citado a comparecer el vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, para detallar en el Parlament detalles sobre el estado de las negociaciones abiertas con el PSOE y con Vox para la aprobación del techo de gasto.

Costa comparecerá porque Vox se alineó con la izquierda para solicitar estas explicaciones. Aún así, las expectativas sobre los detalles que pueda ofrecer son escasas dado que el propio Costa ya ha ido advirtiendo que «la discreción marcará la negociación con ambos partidos».

Será el plato fuerte del pleno del Parlament de la próxima semana en el que habrá ocasión también de comprobar el nivel de la relación entre el PP y Vox.