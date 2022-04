La mallorquina Rosa Estaràs (PP) es una de las europarlamentarias españolas que acompañan a la delegación europea desplazada estos días a Mallorca para investigar el escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas por la administración.

La eurodiputada popular insiste en que esta misión no viene a la isla a atacar a nadie, sino a trabajar para atajar esta lacra y proteger los derechos de los menores.

Pregunta.- ¿Usted forma parte de esta misión europea?

Respuesta.- Sí, estoy en la misión dentro del grupo de miembros españoles de cada partido político, yo voy por el PP, y somos complementarios y de apoyo a los miembros europeos que llevan la voz cantante en esta delegación.

P.- ¿Qué opina de las críticas de la socialista Pilar Costa, que afirma que esta misión está politizada?

R.- El Grupo Socialista tiene que estar a la altura de las circunstancias. Mi recomendación es que se trabaje para poder buscar la foto de lo que ha fallado, la foto de lo que funciona y mejorar el modelo para que toda Europa pueda seguirlo, para que jamás en la vida volvamos a normalizar que una niña de 13 años, bajo la tutela de las instituciones públicas, pueda entrar en una red de explotación sexual o de prostitución y no pasa nada.

No se viene aquí a atacar a nadie, no se viene aquí a que nadie esté a la defensiva, se viene a trabajar todos juntos, porque esto es lo que representan los valores europeos, para poder conseguir con una tormenta de ideas un modelo para que esto no vuelva a pasar. Cuando alguien se pone nervioso y a la defensiva, significa mediocridad y el objetivo final aquí es trabajar para conseguir proteger a los menores. La actitud del Grupo Socialista tiene que ser colaborativa porque querrá decir que tenemos gobernantes a la altura de las circunstancias. No hay nada que atacar, venimos a ayudar a que esta lacra no se vuelva a repetir.

P.- ¿Pueden confiar los ciudadanos de Baleares en esta delegación europea?

R.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es la comisión más cercana al ciudadano. Yo llevo ocho años, la he vicepresidido y es muy seria y nada ideológica. Esta comisión siempre intenta resolver cualquier petición que presenta un ciudadano cuando se conculca un derecho humano. Estamos aquí frente a un ataque a los derechos de los menores, Europa estará siempre al lado de los menores.

P.- ¿Esta misión se ha creado debido a la negativa del Govern de izquierdas a crear comisiones de investigación?

R.- Si el Ejecutivo de Armengol hubiera creado una comisión de investigación, que es lo que toca reglamentariamente, porque la comisión política y de expertos que impulsaron no es una comisión reglamentaria, probablemente los peticionarios no se habrían dirigido al Parlamento Europeo para esclarecer los abusos de menores tuteladas en Baleares. Lo importante ahora es que estamos aquí, que viene gente de toda Europa, muy formada en temas de menores y derechos humanos. Toda Europa se ha involucrado para que estos abusos no se vuelvan a cometer.

P.- Un nuevo caso de prostitución de menores tuteladas en Mallorca volvió ayer a ser noticia con la detención de tres personas.

R.- Sí, así es. Tenemos que hacer todo lo que podamos y más para que esto no pase, para que se prevenga y los menores no entren en esta rueda.

P.- ¿Cree que esta misión europea servirá para acabar con este escándalo?

R.- Creo que esta misión tiene que arrojar mucha luz sobre las cosas que podemos mejorar en la protección de los menores. Tenemos que hacer más centros para que no todos los menores estén mezclados. No puede ser que menores que hayan sido víctimas de explotación sexual estén mezclados con menores que hayan sido acosados, con menas… Tiene que haber más estabilidad en las plantillas, debemos trabajar para lograr una mayor coordinación entre las administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estoy convencida de que de la tormenta de ideas de estos días saldrán cosas muy positivas encaminadas a prevenir y tratar.