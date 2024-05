Tanto el administrador único de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, Daniel Sierra, como el director ejecutivo, Íñigo Rotaeche, han optado por no declarar este lunes en la comisión de investigación de las mascarillas en el Parlament acogiéndose a su derecho al estar investigado por la Audiencia Nacional.

«Por consejo de mi abogado, me acojo a mi derecho a no declarar dado que hay un proceso abierto en un juzgado y consto como investigado», ha sido la respuesta que ha dado a la primera pregunta que ha formulado la diputada del PSÇOE Mercedes Garrido a Daniel Sierra. Garrido, de todos modos, ha trasladado todas las preguntas que tenía previstas en relación a la compra de las mascarillas y la posterior reclamación.

El resto de diputados también han hecho constar sus preguntas, aunque el compareciente ha guardado silencio.

Cabe recordar que la investigación de la UCO apunta en todo caso a que sería Juan Carlos Cueto quien realmente estaría al frente de la mercantil. Sierra había solicitado al Parlament realizar su comparecencia por videoconferencia pero se le ha denegado.

Las comparecencias de Sierra y del director ejecutivo de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, estaban previstas para el pasado lunes pero se aplazaron a este lunes después de que presentaran sendos escritos comunicando su ausencia aquel día.

El director ejecutivo de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, Íñigo Rotaeche, también se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que figura como investigado en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. «Hay un procedimiento penal pendiente y yo ni siquiera he prestado declaración. Me abstendré de responder a las preguntas con todo el respeto que tengo a esta Cámara y a esta Comisión», ha respondido en una única intervención a las preguntas del portavoz del PSOE en la Comisión, Iago Negueruela, que ha abierto el turno de preguntas centrándose en la reclamación iniciada en octubre de 2023 por el Govern de Marga Prohens.

La declaración de Rotaeche se esperaba con interés dado que fue la persona que contactó con el entonces alto cargo de la Conselleria de Salud Manuel Palomino para ofrecerle el cargamento de mascarillas. Rotaeche, mediante un mail, se dirigió a Palomino como «estimado Manuel». Fue un mail que Palomino recibió tanto en su correo oficial como en el personal. .

En aquel momento, abril de 2020, Palomino era director de Gestión y Presupuestos de la Conselleria de Salud. Ese correo, con el asunto Contenido avión 26/04/2020 KN95, lo envió Rotaetxe el 25 de abril de 2020 .

En el mensaje, Rotaetxe le comunicaba a Palomino lo siguiente: «Te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26.04.2020 a Barajas mañana a mediodía o principios de la tarde. Este avión se podría escalar en Barajas destino Baleares».

El correo, como ya se ha indicado, lleva fecha de 25 de abril. Este mismo día el Govern de Armengol valoró el ofrecimiento del cargamento de mascarillas, aceptó el mismo y se iniciaron los trámites por vía de urgencia para con la entidad que debía actuar como representante aduanero del IB-Salut para coordinar la entrega.

Antes de este correo había existido una llamada telefónica de Rotaetxe a Palomino con el ofrecimiento de las mascarillas. El ofrecimiento era concretamente de mascarillas FFP2. Esto es lo que aceptó el Govern, pero al final todo fue una estafa y lo que llegó a Palma fueron mascarillas quirúrgicas de mala calidad y mucho más baratas que las contratadas.