Rápidos y Furiosos edición Mallorca: ‘cazan’ a una conductora a 175 km/h. en una vía de 80

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Baleares ha encontrado a la que probablemente sea la conductora más impaciente del año: una mujer de 52 años que decidió que los 80 km/h de la MA13, carretera de Alcúdia, eran un consejo más que una regla. El pasado 12 de noviembre, esta intrépida amante del asfalto fue captada por el radar viajando a 175 km/h, lo que supone más del doble del límite permitido. Al parecer, la carretera la llamó y ella respondió: «¡Reto aceptado!».

El episodio tuvo lugar en dirección a Alcudia, cuando el vehículo radar de la Guardia Civil registró lo que solo puede describirse como un viaje de alto voltaje. Los agentes de Tráfico la detuvieron antes de que pudiera protagonizar su propia versión mallorquina de Rápidos y Furiosos.

Según el Código Penal, superar el límite de velocidad en más de 80 km/h no es solo arriesgado, sino también delito, con penas que incluyen: prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajos comunitarios de hasta 90 días y la temida retirada del carnet de conducir de 1 a 4 años. En otras palabras, esta mujer acaba de poner a prueba su adrenalina… y su libertad.

La Guardia Civil aprovecha la ocasión para recordar que los límites de velocidad no están ahí para decorar la carretera. La velocidad excesiva es uno de los principales factores de siniestralidad, y aunque todos tenemos días en los que nos sentimos un poco Vin Diesel, la realidad es que los radares no son fans de la acción cinematográfica.

Entre tanto susto y multas potenciales, la protagonista de esta historia podría plantearse cambiar su coche por una moto de videojuego, o al menos instalar un cronómetro para ver si logra romper su propio récord en un simulador antes de intentarlo en la vida real.