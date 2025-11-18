Antonio Raíllo sube un escalón más: el sábado será Top 5 del Mallorca. El defensa cordobés jugará ante el Villarreal su partido número 305 con la camiseta bermellona, por lo que superará al mítico Rafa Gallardo y se situará como el quinto jugador con más presencias oficiales en la historia del club. Ya sólo tiene por delante a Paco Soler, Miquel Ángel Nadal, Javier Olaizola y Bernat Sans, al que superará esta misma temporada si no hay un cataclismo.

Raíllo, que acaba contrato el 30 de junio, aunque la voluntad de las dos partes es renovar, se ha ganado por derecho propio figurar en el Olimpo del mallorquismo. Esta temporada llegó en San Mamés a los 300 partidos con el primer equipo, un hito que sólo habían alcanzado cinco futbolistas antes que él. Ahora va a un paso más allá y se sitúa entre los cinco mejores, superando al recordado capitán Rafa Gallardo, que llevó al Mallorca de Tercera a Primera División en tan sólo cuatro temporadas.

Antonio Raíllo llegó procedente de la Ponferradina en el verano de 2016, aunque en realidad sus derechos pertenecían al Espanyol. El fichaje de Raíllo fue una apuesta personal del ex-director deportivo Javier Recio, que le conocía de su etapa en el equipo blanquiazul.

El defensor no entró con buen pie en el Mallorca ya que esa misma temporada acabó con el humillante descenso a Segunda División B. Sin embargo siguió vinculado al proyecto, desoyendo ofertas del exterior de superior categoría, y a partir de ese momento se convirtió en una pieza fundamental del vestuario, siendo clave en el ascenso inmediato a Segunda A (17-18) y en el de la siguiente temporada a Primera (18-19).

Durante estos años ha estado a punto de marcharse en varias ocasiones ya que tuvo ofertas importantes del extranjero, tanto de la Liga inglesa como de la italiana, pero el club siempre consiguió retenerle y esa es la idea de cara al futuro, con el plan incluso de que pase a formar parte del organigrama deportivo de la entidad cuando cuelgue las botas. Raíllo cumplió el pasado ocho de octubre 34 años de edad.

El top ten en partidos jugados