Rafael Giménez ha sido uno de los 4.000 manifestantes que esta mañana han participado en Palma en la tercera marcha por la libertad, convocada por la plataforma Baleares en Acción de la que forma parte.

Como expone Giménez en este vídeo para OKBALEARES, la manifestación viene motivada ya que «no importa que las administraciones públicas vengan ahora de buenas y nos digan que ya se pueden relajar las medidas».

Este activista recuerda que se han atacado «las leyes fundamentales, se ha roto la división de poderes y necesitamos que lo que ha ocurrido nos sirva de experiencia, para tratar mejor cualquier tipo de problema sanitario, que desde luego no se ha hecho así, sino de forma política y para que jamás nos puedan impedir ejercer nuestros derechos fundamentales».

En este sentido, Giménez advierte de que la Administración «no está para ser el papá de las personas». «Tenemos que responsabilizarnos y tener acceso a información completa y eso no está ocurriendo. Se nos ha censurado mucha información y hay personas con mucha experiencia y titulaciones, con un bagaje intelectual impresionante detrás, a las que se les está censurando».

A este respecto, pone el ejemplo de lo sucedido con el profesor emérito de Farmacología Joan-Ramon Laporte, en su reciente intervención en el Congreso de los Diputados, «que además de las críticas que recibió de los medios de comunicación afines al Gobierno, después se le censuró».

Ante este panorama, este miembro de Baleares en Acción avisa de que no van a parar «por más que ahora la Administración venga y diga que son muy buenos y aflojen las medidas porque nos hemos portado muy bien. Para nada, porque lo que queda muy claro es que las vacunas no es que no hayan funcionado, sino que están provocando mucho daño y eso, a corto plazo, ya veremos a medio y largo».