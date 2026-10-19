Los radicales de Més rescatan su vieja receta para el Debate de Política General: «El decrecimiento turístico genera ilusión y esperanza»

Los independentistas de Més per Mallorca afrontan el Debate de Política General de Baleares, que arranca este martes, con el rescate de sus viejas recetas. De hecho, en su intervención de este lunes en el Parlament, su líder, Lluís Apesteguia, ha vuelto a poner sobre la mesa el que parece ser el tema preferido de la formación: el del decrecimiento turístico.

Dejando muy de lado los efectos que puede tener en Baleares un descenso de la actividad turística, como el cierre de empresas o el paro que generaría, Lluís Apesteguia ha asegurado este lunes que asuntos como el decrecimiento turístico «generan ilusión y esperanza». Queda de este modo garantizado que la apuesta por el decrecimiento turístico volverá a su turno de intervención, que ya será el próximo miércoles.

El portavoz de Més per Mallorca ha expresado que tiene «pocas esperanzas» en el Debate de Política General al considerar que estará «teñido de electoralismo» y «se hablará más» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El ecosoberanista ha señalado en rueda de prensa que la presidenta del Govern, Marga Prohens, llevará este martes al debate un paquete de medidas en materia de vivienda. «Si hace dos años descubrió que Baleares estaba saturada y el año pasado descubrió el reto demográfico, suponemos que este año descubrirá que tenemos un problema de vivienda», ha sostenido.

En este sentido, ha criticado las «no políticas» del Govern respecto a la vivienda y ha advertido de que «seguirá apostando por incentivar la especulación, la construcción y el mercado inmobiliario, sin tener en cuenta que está desbocado y que no sirve a la sociedad balear».

El Debate de Política General, que arranca este martes, será el último de la presente legislatura y, como se ha podido comprobar, tendrá un fuerte componente electoralista por todos los grupos parlamentarios ante la cercanía de las elecciones del 29-N y las autonómicas de mayo de 2027.