El PSOE vota en el Congreso y el Senado contra los intereses de Baleares y en contra de iniciativas consensuadas por el Parlament autonómico con todos los partidos. El Pasado martes, el Parlament balear aprobó por unanimidad una iniciativa para mejorar el plus de residencia a los funcionarios del Estado que trabajan en Baleares. Al día siguiente la misma propuesta, que afecta especialmente a la Policía Nacional y Guardia Civil, se debatió en el Congreso de los Diputados y sorprendentemente el Grupo Socialista votó en contra.

Como ya sucedió en el Senado el pasado mes de octubre con la votación de una iniciativa a favor del Régimen Especial de Baleares, el PSOE hizo el ridículo puesto que todos los demás grupos votaron a favor de la propuesta para mejorar el plus de insularidad a los funcionarios y la misma salió adelante. En octubre también se aprobó a pesar del PSOE la propuesta sobre los incentivos fiscales a las empresas de Baleares.

El portavoz del PP en la Cámara autonómica, Toni Costa, ha afirmado este martes que el PSOE «debe explicar su voto contra una insularidad digna, debe explicar su voto en el Congreso en contra de la iniciativa del Partido Popular para la mejora de la indemnización por residencia de los funcionarios del Estado en Balears».

La propuesta que debatió el Congreso la había presentado la diputada balear y líder del partido en las Islas, Marga Prohens, y fue defendida por el diputado Miguel Jerez. En la misma se ordena al Gobierno de Pedro Sánchez a incrementar en 18 millones de euros la partida para compensar el sobrecoste de la insularidad a los funcionarios del Estado destinados a Baleares. Con este incremento, el plus de insularidad para agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios en general se iguala, e incluso supera ligeramente, al que se cobra en las Canarias.

De forma inexplicable, el Grupo Socialista en el Congreso se opuso a esta propuesta que sí había apoyado en el Parlament balear pero se quedó solo porque todas las demás formaciones votaron a favor.

Toni Costa ha criticado duramente el voto del PSOE contra los intereses de Baleares: «Tenemos muchas vacantes de Policía, Guardia Civil y demás funcionarios, sobre todo en Menorca, Ibiza y Formentera, pero hay enormes dificultades para cubrir estos puestos de trabajo. Esto se debe a la carestía de la vida en Baleares y las bajas indemnizaciones por residencia a los funcionarios de fuera de las Islas que, por esto, no quieren venir a trabajar aquí».

Y añade Costa: «Aumentando el plus de insularidad se conseguiría cubrir estas vacantes y lo que no se entiende es que el PSOE un día dice que sí y otro día dicen que no y todos recordamos lo que pasó con el Régimen Fiscal impulsado por el Partido Popular en el Senado, que salió adelante a pesar del voto en contra del PSOE”.

Costa ha contrapuesto el trabajo de los diputados y senadores del PSOE de

Balears con los del PP de las islas, que además del Régimen Fiscal o la petición de mejora de la indemnización por insularidad, también han conseguido sacar adelante medidas como la ampliación de los permisos

por nacimiento a familias monoparentales o una baja remunerada por pérdida gestacional o aborto espontáneo, medidas estas últimas impulsadas por la presidenta Marga Prohens.