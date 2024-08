El PSOE y Més exigen adelantar el pleno para votar la expulsión de Le Senne como presidente del Parlament

El PSOE y Més exigen al PP la convocatoria el próximo lunes de un pleno para debatir el cese del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a raíz de que éste haya sido citado a declarar como investigado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, por un presunto delito de odio, por haber arrancado una fotografía de la sindicalista y militante del Partido Comunista Aurora Picornell.

En un comunicado, el PSIB-PSOE ha pedido este sábado al presidente del Parlament que dimita, después de haberse hecho pública su citación a declarar como investigado el próximo día 27 de septiembre, en los Juzgados de Vía Alemania, por un presunto delito de odio, y, en caso de que no lo haga, ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que acelere la destitución de Gabriel Le Senne convocando un plenario el lunes de la próxima semana.

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha indicado que, tras conocerse la citación, por parte de un juez de Palma, al presidente de la Cámara a declarar como investigado, Le Senne no puede durar ni un día más en su cargo. Si no dimite, el PISB-PSOE ha reclamado al PP que dé pasos para acelerar el pleno de remoción. «Instamos al PP a que se una a las fuerzas democráticas del Parlament para convocar un pleno el próximo lunes y no permita que un presidente del Parlament, la segunda autoridad de Baleares, continúe imputado y ejerza el cargo en esta institución. Es una indignidad, y por supuesto la ciudadanía de Baleares no se merece tener un presidente imputado por presunto delito de odio».

Negueruela ha calificado la noticia de este sábado como «uno de los hechos de mayor gravedad de los últimos años», y por tanto «el Partido Popular tendría que reaccionar de forma inmediata, acelerar el proceso de remoción y votar «sí» a la destitución de Le Senne». Después, ha añadido, que se defienda como él considere en Derecho, «pero después de abandonar la Presidencia del Parlament».

También ha afirmado que «Baleares no se merece esta situación», que ha calificado de «vergonzosa», y por eso el PP «tiene que romper ya con la ultraderecha de Vox; la última cosa que esperábamos ya de Vox era tener a un presidente imputado por delito de odio». Además, «todo lo que está sucediendo relacionado con Vox últimamente, está avergonzando de forma permanente a nuestra ciudadanía».

En cuanto a la presidenta del Govern, Marga Prohens, el socialista Iago Negueruela ha exigido que «no se esconda más y ejerza de presidenta»; así como «que cumpla con su palabra y vote que sí a la destitución». Para el PSIB-PSOE, «más que nunca la presidenta tiene que estar a la altura, puesto que un momento como este no se había producido nunca». Por eso, Negueruela ha reclamado que Prohens «interrumpa sus vacaciones, vuelva a Baleares y promueva el pleno de destitución entre todas las fuerzas democráticas, para», de este modo, «parar esta situación esperpéntica que ella ha propiciado, que ella está favoreciendo, y que la ciudadanía no merece».

Por su parte, Més per Mallorca pide avanzar al 14 de agosto el pleno extraordinario para debatir el cese del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Més pide a la Mesa del Parlament que se reúna de forma urgente para avanzar la fecha en que se tiene que debatir la destitución del todavía presidente de la Cámara.

En este sentido, el portavoz parlamentario y coordinador general de los independentistas, Lluís Apesteguia, ha reclamado al PP de Marga Prohens que sus dos representantes en la Mesa se sumen a la izquierda y abandonen «una absurda e indecente estrategia de dilación de un debate que hace meses que se tendría que haber tenido» y que ahora mismo está previsto para el próximo día 3 de septiembre.

Así, Més per Mallorca ha propuesto que el debate tenga lugar el día 14 de agosto, para que todos los diputados que están fuera tengan la posibilidad de volver. «Es una situación extraordinaria ante la que no se vale ningún tipo de excusa, y repetimos lo mismo que repitamos desde el 18 de junio: por la dignidad de las instituciones y de nuestra democracia, Gabriel Le Senne no tiene que seguir ni un día mas al frente del Parlament», ha añadido Apesteguia.