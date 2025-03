El PSOE exige a Prohens que duplique la ecotasa hasta los 10 euros cuando no la subió gobernando

El PSOE exige a la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, duplicar la ecotasa hasta los 10 euros en los establecimientos de mayor categoría y prohibir el alquiler vacacional en plurifamiliares, algo que no hizo mientras gobernó en Baleares durante las pasadas dos legislaturas.

El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, que ha detallado que su formación propone aumentar la ecotasa (Impuesto de Turismo Sostenible, ITS) ocho meses al año en una horquilla de entre cinco y diez euros, mientras en la actualidad está a cuatro en los de más categoría.

La formación plantea también incrementarla a los cruceristas hasta los siete euros y que el tramo mínimo para los hoteles sea de cinco euros lo que, según Negueruela, es «absolutamente asumible y razonable».

La proposición de ley hace referencia al alquiler vacacional en plurifamiliares y propone extender la prohibición del mismo en todas las islas, así como la no renovación de las plazas de plurifamiliares existentes.

A su parecer, son medidas «claras, transparentes y necesarias» frente al «maquillaje» que, ha criticado, hace el Govern. En este sentido, ha arremetido contra la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, señalando que no ha impulsado «ni una sola medida».

«Los gobiernos no hacen propuestas, hacen proposiciones de ley o decretos ley y se suelen negociar antes de presentarlos», ha dicho el socialista, quien ha acusado a Prohens de no querer hacer nada al presentar las medidas sin formato de ley.

Así, Negueruela ha considerado que lo que debería hacer la líder del Ejecutivo es negociar de forma «discreta y seria». «Si lo que quiere hacer es una rueda de prensa,l no sé qué presidenta es», ha sentenciado.

En este sentido, el socialista ha criticado que el Ejecutivo no haya presentado el decreto ley que anunció y que Prohens «no tome medidas valientes». Según ha dicho, la única medida presentada por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, es la reducción del ámbito de aplicación del decreto ley de excesos.

«No es un Govern serio, no lleva ni una propuesta en cada feria turista y no tiene política en materia turística», ha criticado, agregando que el conseller de Turismo «no ejerce sus competencias o no le dejan».

También a embarcaciones chárter

Concretamente, la proposición de ley de los socialistas propone que el impuesto sea de diez euros en los hoteles de cinco estrellas, en apartamentos turísticos de cuatro llaves o superiores y en embarcaciones de alquiler náutico.

Igualmente, el ITS se establece entre cinco y siete euros en el resto de hoteles, apartamentos y agroturismos. Además, se incorporan las embarcaciones chárter que hasta ahora no pagaban el impuesto. En los hostales, pensiones, campos o albergues el PSIB propone un ITS de dos euros.

Otra medida que incorpora la proposición de ley es recuperar que la vivienda sea una de las finalidades del ITS. Según Negueruela, es necesario destinar recursos a la construcción de vivienda pública.

El portavoz socialista ha destacado que su formación recoge todas estas medidas en una proposición de ley «clara» con las propuestas del PSIB.

Para Negueruela, el PP debería votar a favor de la iniciativa para «ahorrarse el show de Prohens» y acabar con el debate de la modificación del ITS.