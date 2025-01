Prohens descarta la subida de la ecotasa este verano porque «no dará tiempo»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens descarta subir la tarifa de la ecotasa este verano. Ante el anuncio del Ejecutivo autonómico de incrementar el impuesto de turismo sostenible (ITS) para los próximos meses de junio, julio y agosto, Prohens ha considerado que «no dará tiempo» a aplicar esta medida.

En esta dirección, la también líder del PP en Baleares ha asegurado que «habrá que ver los tiempos», de los que ha reconocido que «son muy ajustados», y ha incidido en que «llevar a cabo un buen diagnóstico es clave para poder acertar en las medidas», ya que según Prohens «era preciso darle a la fase de diagnóstico todo el tiempo que necesitara».

Según la presidenta balear la decisión de incrementar la ecotasa «no puede ir de filias y fobias», sino «de un diagnóstico riguroso, objetivo y serio». En este sentido ha reiterado que «si empezamos en marzo habrá que ver», ha apuntado a preguntas de Gabriel Torrens en esRadio Baleares.

Asimismo, Prohens ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente nacional del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, en su visita al espacio dedicado a las Islas Baleares en Fitur y también para la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, quienes han visitado el estand de Baleares en la feria y se han mostrado interesados por «el cambio de liderazgo» que el PP balear se ha trazado en esta legislatura.

Prohens ha agradecido que el líder nacional de los populares haya escuchado al sector turístico hablando con representantes «de los consells insulares, así como también con los presidentes de las patronales Pimem y CAEB, con el nuevo presidente de la Federación Hotelera de Mallorca y con diversas cadenas hoteleras», y ha expresado su satisfacción al poder presentar a Feijóo «el cambio de estrategia turística que hemos liderado», un turismo «sostenible», según la presidenta del Ejecutivo isleño, y «pensado en el bienestar del residente y en mejorar la experiencia de quien nos visita».

Por otra parte, la presidenta del Govern balear ha criticado la decisión de los socialistas de las Islas de no acudir a Fitur y, en especial, la ausencia del ex conseller de Turismo, Iago Negueruela, que ahora «parece claro que no quiere apoyar al sector turístico» y se sale de una mesa de negociación «para tener su minuto de gloria».

Marga Prohens también se ha referido a la campaña del PP sobre la bajada de impuestos, enumerando la reducción de cargas fiscales en diferentes ámbitos que, según ha detallado, «han ahorrado más de 200 millones de euros a los bolsillos de los ciudadanos de Baleares». Ha señalado que han hecho la campaña «para sacar pecho de la palabra dada» y ha añadido que «lo vamos a seguir haciendo toda la legislatura» porque, según la líder del PP balear, «los políticos estamos para cumplir aquello que hemos dicho que haríamos y lo vamos a seguir haciendo toda la legislatura».

Además, la presidenta balear ha arremetido contra el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de subir el IVA en los alimentos básicos y en la factura de la electricidad, entre otros, y en esta dirección ha considerado que «hay dos modelos legítimos para que los ciudadanos puedan elegir, uno que sube los impuestos y otro que hace lo que hemos hecho nosotros: ahorrar más de 200 millones de euros a los bolsillos de los ciudadanos de Baleares».

Prohens ha recordado también la gran inyección económica de su gobierno anunciada en Fitur «para mejorar Baleares como destino turístico», 1.120 millones de euros que se destinarán «a transformar las zonas maduras, derribar espacios obsoletos y recuperarlos para los ciudadanos», una inversión «sin precedentes en obras e infraestructuras hidráulicas», ya que, según ha lamentado, «llevamos un retraso enorme tanto en depuradoras como en desaladoras, en distribución o en evitar las pérdidas de agua» y «no se puede culpar al turista o al residente mientras la Administración pública no ataje el problema».