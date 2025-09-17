El PSOE defiende que Baleares tiene un problema con los turistas y no con el aluvión de menas que llegan en patera a las costas de las Islas, pese a que los cuatro consells insulares tutelan actualmente a casi 700, lo que supone una sobresaturación cercana al 1.150% respecto a las plazas autorizadas.

Un número diez veces por encima de la capacidad real de los centros, sin espacios disponibles, ni suficientes profesionales, y sin que haya llegado ninguna financiación extraordinaria del Estado.

Pero para el portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, «el Govern de Prohens tiene una postura claramente racista. Tenemos un problema con más de 19 millones de turistas, no con 49 menores», ha afirmado el portavoz parlamentario socialista que ha vuelto a exigir al Ejecutivo balear, que acoja el cupo de menas aprobado por Pedro Sánchez para las Islas, pese a la sobresaturación de los centros de acogida.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlament, Negueruela ha afirmado que 49 menores no son un problema y ha celebrado la «llegada de más recursos para su atención».

Se trata de 6,7 millones de euros destinados desde el Gobierno de Sánchez a Baleares tras su declaración como zona de emergencia migratoria con los que se habilitarán espacios para garantizar el alojamiento a los migrantes, lo que incluye la construcción de unos módulos en los puertos de Mallorca, Ibiza y Formentera, y otros servicios. Una cifra irrisoria si tenemos en cuenta que sólo el Consell de Mallorca gastará 28 millones este año para atender a los menas que tutela.

Pese a ello para el socialista Negueruela, la postura del Ejecutivo autonómico «es un error y alimenta a Vox», al tiempo que ha advertido que enfrentarse al Gobierno central supone que los consells insulares reciban menos recursos.

Sin embargo, hay que recordar que hace más de un año que el Consell de Mallorca y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han reclamado insistentemente ayudas concretas y recursos extraordinarios ante la saturación de los centros de acogida de menores extranjeros.

Por ello el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, acusaba este miércoles al Gobierno central de «menospreciar a Mallorca» y de «dejar de lado» a los menas ante la emergencia.

Sin embargo para los socialistas, si los servicios de protección de menores, dependientes de los consells insulares, están en una situación de sobresaturación, como alega el Govern, se debe a que a lo largo de los dos últimos años no se han ampliado las plazas de acogida, y se ha ido «mermando la calidad del sistema de protección con el objetivo de que los niños de color tengan menos atención que los que son de aquí», tal y como afirmó en fechas pasadas diputado el secretario de Nuevos Derechos y Migraciones de los socialistas, Omar Lamin.

Aunque el Ejecutivo de Sánchez rechaza hacerse cargo del coste de su atención, para este diputado del PSOE el culpable es el gobierno autonómico del PP porque, según manifestó, «ignora las necesidades de los más vulnerables y hacen políticas en contra de los intereses de estos niños con el objetivo claro de competir con Vox para ver quién suelta la mentira más grande».