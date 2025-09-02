El PSOE de Baleares acusa al presidente del Consell de «sonreír en fotos» con los muertos de las pateras

El PSOE de Baleares que lidera Francina Armengol ha iniciado totalmente enloquecido el nuevo curso político tildando de xenófobo a diestro y siniestro, como al director general de Inmigración del Govern balear, Manuel Pavón, al que han tachado de ser «orgullosamente racista». En sus críticas poco constructivas, los socialistas han ido más allá y han acusado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP) de «hacerse fotos sonriente con las pateras con las que ha muerto gente en el Mediterráneo».

Así de delirantes se han expresado los dirigentes del PSIB con tal de justificar y defender la política migratoria de su líder, Pedro Sánchez, y el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de las Islas Canarias a las Comunidades Autónomas.

A pesar de que el sistema de protección de menores del Consell de Mallorca está en el límite, soportando una sobreocupación del 1.150%, el PSOE balear ha exigido al Govern de Marga Prohens que «rompa» con el «populismo de ultraderecha» y con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ha sido el secretario de Organización y Acción Electoral del PSIB, Cosme Bonet, el que ha tachado de ser «orgullosamente racista» al director general de Inmigración del Ejecutivo Autonómico. También ha afirmado sin ningún tipo de pudor que el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, «se hace fotos sonriente con las pateras con las que ha muerto gente en el Mediterráneo».

Además, Bonet ha considerado que el Govern balear continúa «sin aportar soluciones claras a los problemas de la ciudadanía e incluso los empeora». El socialista ha indicado que el PP utiliza el «populismo de ultraderecha» para «tapar su falta de iniciativa política y hoja de ruta para estas islas, por lo que se puede decir que no tienen soluciones para Baleares».

Contingencia migratoria

Por su parte, la vicesecretaria general del PSIB y ex consellera de Armengol, Rosario Sánchez, ha asegurado que la declaración de la situación de contingencia migratoria solicitada este lunes por el Govern es de una «irresponsabilidad e incongruencia absoluta».

«Todo ello responde a una estrategia clarísima del PP que es no hacer nada, decir Madrid me mata, no afrontar los problemas que tiene la gente, desregular, especular con las necesidades de la gente y con el modelo económico y hacer un cálculo electoral abrazando la ideología de la ultraderecha», ha manifestado la dirigente socialista.