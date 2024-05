El PSOE de Armengol impedirá el nombramiento de la princesa Leonor como Hija Adoptiva de Mallorca

El PSOE impedirá el nombramiento de la princesa Leonor como Hija Adoptiva de Mallorca por el pleno del Consell de Mallorca el próximo mes de junio al no respaldar una propuesta apoyada por el gobierno de coalición de PP y Vox. Se trata de una iniciativa que para salir adelante requiere el apoyo de tres cuartas partes del pleno, 24 de los 33 consellers insulares. Las dos formaciones de gobierno sólo disponen de 18 representantes.

Los nueve representantes socialistas no están por la labor de dar su apoyo a esta propuesta, ya que en la deriva radical adoptada por el PSOE balear que sigue dirigiendo Francina Armengol se considera que la iniciativa es un intento de «instrumentalización política por parte de la derecha y de la extrema derecha». Es un lenguaje electoralista que no han abandonado los socialistas desde la debacle en las elecciones de mayo de 2023, hace ahora un año.

No obstante, no se esperaba la falta de apoyo de los socialistas a esta iniciativa si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el PSOE de Zaragoza apoyó una propuesta similar. El PSOE votó a favor con PP y Vox en el pleno del Ayuntamiento de la capital aragonesa la concesión del título de «Hija Adoptiva a Su Alteza Real la princesa de Asturias, Leonor de Borbón».

En Zaragoza no hubo problema para que los socialistas respaldaran la iniciativa de PP y Vox, pero no lo harán en Mallorca. Es una nueva demostración de la deriva puramente sanchista que han tomado los socialistas de Baleares tras perder Armengol todo el poder insular y autonómico hace un año. El PSOE balear está cada vez más en sintonía con los independentistas de Més.

De hecho, ya se sabía desde que el pasado mes de marzo se hiciera pública esta iniciativa, que el nombramiento no saldría por unanimidad. Ni 24 horas habían pasado del anuncio de esta iniciativa por el gobierno insular cuando los independentistas de Més, aliados de los proetarras de Bildu y de los separatistas de Esquerra en las próximas elecciones europeas, ya anunciaban que votarían en contra.

La propuesta para este nombramiento se basa en la «constante dedicación y amor por la isla», de la princesa Leonor, «manifestado en sus numerosas visitas y su activa participación en promover la rica cultura y tradiciones de Mallorca». Tras tener constancia de la falta de apoyo de los socialistas a esta propuesta, la Hermandad Nacional Monárquica de España (HNME) ha hecho público un comunicado en el que expresa su estupor por el posicionamiento de los socialistas.

«Nos sorprende que el grupo PSOE constitucionalista, ahora, se desmarque de la iniciativa planteando una abstención, amparándose en que es una instrumentalización de la Casa Real por parte de un partido. Una abstención que imposibilita el nombramiento, ya que es necesaria la mayoría cualificada», instando por ello al PSOE a que «tiene que votar sí o sí».

«Probablemente, sea un cambio de opinión, algo a lo que tenemos que empezar a ver como normal, pero no es normal, ni lógico, que un partido que en sus siglas lleva obrero español, se abstenga sabiendo que la abstención es un «no» a la iniciativa. Repetimos una iniciativa de nuestra asociación y de nadie más»

«Éste no del PSOE, no es un desprecio a la Corona, es un desprecio a la sociedad mallorquina, que se ha beneficiado durante años de la repercusión mediática que ha supuesto la presencia de la Familia Real en Mallorca. Y es de bien nacidos ser agradecidos. El PSOE de Zaragoza ha votado a favor de la iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad maña, por eso no conocemos al PSOE-PSIB de hoy y le pedimos que recapacite y de su apoyo a Mallorca», concluye el comunicado.