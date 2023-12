Sigue la incertidumbre de cara a la aprobación de los presupuestos de Baleares tras la crisis desatada en el pacto de gobierno firmado por PP y Vox debido al plan plan para implantar la libre elección de lengua. En estos momento, el Govern que preside Marga Prohens no tiene garantizados los votos suficientes para sacar adelante las cuentas autonómicas. «Viene un fin de semana de intensas negociaciones, ha admitido este jueves la presidenta.

El PP contaba hasta ahora con sus 25 votos más el de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba. Eran 26 votos, uno más de los que suma toda la izquierdas pero la postura de Córdoba, que ha sido echado de Sa Unió, es un incógnita. Es posible que ni siquiera se presente al plenos.

Al PP le bastaba hasta ahora la abstención de Vox para aprobar cualquier asunto pero ahora necesita el voto a favor del partido de Santiago Abascal y este voto a favor no está garantizado.

De hecho, durante las diversas sesiones celebradas estos días por la Comisión de Hacienda, el PP ha perdido una treintena de votaciones debido a la abstención de Vox.

A la hora de la votación final de los presupuestos hay que añadir otro factor y es el voto del conseller Xisco Cardona, antes de Vox y ahora en el Grupo Mixto. Cardona ya ha anunciado su voto a favor de los presupuestos pero aún así el PP no las tiene todas consigo.

El PP vota contra las enmiendas de Vox para eliminar subvenciones a sindicatos

En la sesión de este jueves se ha producido otra división entre PP y Vox. El PP ha votado en contra de las cuatro enmiendas de Vox para eliminar las subvenciones a las patronales CAEB y Pimem y los sindicatos CCOO y UGT, una propuesta que ha sido así rechazada en la Comisión de Hacienda.

Se trata de cuatro enmiendas por un valor conjunto de 400.000 euros, con las que Vox pide suprimir las subvenciones nominativas a las patronales y sindicatos y destinar ese dinero a atención a la discapacidad.

A diferencia de lo que ocurrió este miércoles con la enmienda de 20 millones para financiar la libre elección de lengua, en este caso el PP ha votado en contra en lugar de abstenerse.

El representante de Vox en la sesión, el diputado Sergio Rodríguez, ha asegurado que su grupo respeta la función de las patronales y sindicatos y que precisamente por ello consideran que «deben ser absolutamente independientes del poder político».

Así, Rodríguez ha argumentado que si estas organizaciones «sólo pueden subsistir gracias a las ayudas que les otorga el Estado», eso merma su independencia porque «lógicamente uno no siempre puede morder la mano que le da de comer».

Por ello, ha defendido que estas entidades se sostengan con las cuotas de sus asociados: «Y si no pueden mantener los montones de sedes y no pueden hacer sus, y lamento decirlo, sus orgías de gambas, pues que no las hagan. Y desde luego que no las hagan a costa del contribuyente», ha apostillado, añadiendo que «algún día» esta filosofía se tendrá que «extender también a los partidos políticos».

La presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, ha asegurado que «no es la postura del Govern ni la del PP» la petición de Vox de eliminar las subvenciones a las patronales CAEB y Pimem y los sindicatos CCOO y UGT, cuyas enmiendas han sido rechazadas este jueves en la Comisión de Hacienda.

«Hablamos de enmiendas de un grupo parlamentario concreto, no es la postura del Govern y no es la postura del PP», ha insistido la presidenta, preguntada al respecto por los medios de comunicación tras la reunión, este jueves, de la Mesa del Diálogo Social en Consolat de Mar.