Prohens no se reunirá con la izquierda por las zonas inundables porque «el acuerdo está próximo»

Marga Prohens no se reunirá con la izquierda para abordar la regulación de la construcción en zonas inundables y legalización de viviendas porque «el acuerdo está próximo», según ha manifestado este viernes el portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha considerado innecesario que la presidenta balear se reúna con los partidos de la oposición, después de que PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos hayan exigido una reunión urgente a Marga Prohens para desbloquear y avanzar en la negociación.

El portavoz ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está en negociaciones con los grupos de la izquierda para llegar a acuerdos «con planteamientos y redacciones concretas» de unas enmiendas que espera que se puedan aprobar en el Pleno del Parlament que se celebrará el próximo martes.

«Les puedo confirmar que yo personalmente me he reunido presencialmente con los partidos de la bancada de la izquierda y consideramos que estas negociaciones siguen vigentes todavía. La voluntad es intentar llegar a acuerdos. Ya ha habido reuniones presenciales y yo he participado en estas reuniones y entiendo que es suficiente. A día de hoy consideramos que estas negociaciones pueden culminar directamente sin la necesidad de hacer una reunión presencial», ha apuntado Antoni Costa.

Unas negociaciones que «siguen vigentes», ha añadido, y «sin ninguna duda continuarán este fin de semana». Además, el portavoz del Govern ha afirmado que lo que está sobre la mesa es llegar a un acuerdo. «Nuestra pretensión es con los días que nos quedan -hasta el martes-, que son días más que suficientes, llegar a un acuerdo porque les puedo confirmar que ha habido avances».

Unas negociaciones que, en todo caso, no incluirán una reunión entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la izquierda, porque «no se considera necesario». Y «no se considera necesario», ha incidido Costa, porque «hace dos semanas que se está negociando y la presidenta está al tanto. De hecho, ella inició los contactos con los partidos de la oposición» para tratar de alcanzar un acuerdo en relación con la legalización de construcciones en zonas inundables, ha resaltado, insistiendo en que dicho acuerdo «está próximo».

Ahora bien, el portavoz del Govern ha advertido a la izquierda de que pese a que «puede ser que existan posiciones divergentes en aspectos concretos», como no se plantea incorporar al texto del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, que se debatirá el próximo martes en la Cámara, una única enmienda, sino que son diversas, «nadie entendería que porque no haya acuerdo en un aspecto puntual no se alcance ningún acuerdo en otros aspectos».

Finalmente, Costa ha confiado en que, independientemente de lo que ocurra durante las negociaciones con la izquierda, el decreto de simplificación administrativa siga contando con el apoyo de Vox, formación con la que «ya se ha llegado a diferentes acuerdos en enmiendas tanto en la fase de ponencia como en la de comisión».