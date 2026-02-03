Prohens ficha un quinto oncólogo para Ibiza después de que Armengol casi desmantelara el servicio

El Govern del PP de Marga Prohens ficha un quinto oncólogo para Ibiza después de que la socialista Francina Armengol casi desmantelara el servicio la pasada legislatura cuando el Hospital de Can Misses llegó a tener un especialista a jornada completa y uno a tiempo parcial en 2022, entre otras cuestiones por exigir el catalán como requisito.

Ahora el Área de Salud de Ibiza i Formentera ha incorporado a la plantilla de Oncología médica un nuevo oncólogo, Álvaro Ruiz Granados, procedente del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, centro adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares.

Con esta contratación la plantilla de Oncología médica alcanza de nuevo los cinco facultativos, tras la incorporación el mes pasado de Hernán Rodríguez Montani, procedente del Hospital de Marina Baixa de Vila Joiosa, en Alicante.

A las dos últimas contrataciones de facultativos para Oncología médica, se suma la puesta en marcha de la novedosa figura de la enfermera gestora de casos oncológicos, que iniciará su actividad a mediados de febrero.

Con esta última incorporación, la plantilla del servicio de Oncología médica vuelve a estar formada por cinco efectivos.

A ello ha contribuido sin duda además de eliminar el catalán como requisito, las medidas de captación y fidelización de profesionales sanitarios y la declaración de oncología como plaza de muy difícil cobertura aprobada por el Govern de Prohen el otoño de 2023.

La consellera de Salud quiso aprovechar su visita al Hospital Can Misses para agradecer «el sobreesfuerzo» durante estos meses de los oncólogos del Hospital Can Misses con el fin de responder a las necesidades del servicio, la atención en las consultas, los inicios de tratamientos, la asistencia a los comités de tumores, la supervisión del paciente oncológico hospitalizado y los desplazamientos a Formentera.

«También quiero transmitir una vez más nuestro agradecimiento a la actitud de pacientes y asociaciones que en un momento de dificultad han demostrado serenidad, comprensión y colaboración. Estas últimas incorporaciones y las futuras permitirán recuperar progresivamente la normalidad en las consultas de revisiones, que se han visto afectadas en estos últimos meses».

Por último, la consellera ha remarcado su reconocimiento al gran trabajo y la solidaridad del resto de especialidades médicas, principalmente Medicina Interna, que han colaborado, asumiendo la atención de pacientes con antecedentes oncológicos que presentan otras patologías.

«Una vez más», ha afirmado la consellera, «el trabajo del equipo directivo del Área de Salud ha podido revertir la situación y sobre todo garantizar trabajo y dedicación absoluta para consolidar este servicio y adecuarlo a las necesidades asistenciales que merecen los ciudadanos de Ibiza y Formentera».