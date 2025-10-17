Prohens deja fuera las exigencias de Vox en la negociación para el techo de gasto

Las exigencias de Vox quedarán fuera de la negociación del Govern para aprobar el techo de gasto previsto para 2026. Por tanto, la vehicularidad del español en la educación balear no formará parte de la negociación, según ha explicado este viernes el conseller de Hacienda, vicepresidente y portavoz del Ejecutivo de Marga Prohens, Antoni Costa.

Las negociaciones para la aprobación del techo de gasto comenzarán, como ha avanzado el conseller, la próxima semana y ha admitido que los contactos se iniciarán con Vox, hasta ahora socio preferente, y luego con el resto de grupos.

Sin embargo, ha alertado a los de Santiago Abascal de que esta negociación atañerá únicamente al techo de gasto, al margen de cualquier otra iniciativa, y ha asegurado que está dispuesto a que el techo de gasto no llegue a aprobarse si Vox reclama a cambio el apoyo a sus medidas en materia de vehicularidad del castellano en la educación. «No cambiaremos cartas, no mezclaremos ous amb caragols, ha afirmado, aunque insistiendo en que el Govern no quiere prorrogar los presupuestos.

Antoni Costa ha defendido las «bondades» del techo de gasto y el refuerzo de las políticas de vivienda, servicios públicos, educación. «¿Qué harán el resto de grupos parlamentarios? ¿Se opondrán a reforzar los servicios públicos y bloquearán el techo de gasto? Es una pregunta muy fácil», ha indicado.

Costa ha insistido en que «si no hay presupuestos es porque alguien habrá bloqueado el techo de gasto» y que será responsabilidad de los diputados que voten en contra explicar a los ciudadanos que se oponen al refuerzo de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un techo de gasto de 6.924,2 millones de euros, con un incremento de hasta 361,3 millones más respecto al del pasado ejercicio.

La aprobación del techo de gasto no financiero, paso previo a la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2026, tiene lugar algo más de una semana después de que lo anunciara la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General.