La presidenta del Partido Popular de Balears y candidata a la presidencia del Govern, Marga Prohens, concurrirá a las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo al frente de una lista electoral renovada, que incorpora perfiles de gestión e independientes procedentes de la sociedad civil, «con el objetivo de traer el cambio a Balears». De los actuales diputados sólo repiten Sebastià Sagreras y Marga Durán.

De esta manera, como número dos de la lista del Partido Popular por Mallorca al Parlament acompañará a la líder de los populares en el archipiélago el director de la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) y de su fundación, Alejandro Sáenz de San Pedro, que irá como independiente y del que destaca su «apuesta desde el sector privado por la innovación, la sostenibilidad y la conciliación». También se incorpora como independiente a la candidatura del Partido Popular la catedrática de Derecho Civil y decana de la Facultad de Derecho de la UIB, Cristina Gil, como número seis al Parlament.

La secretaria general del partido y exconsellera de Servicios Sociales, Sandra Fernández, será la número tres; el vicesecretario de Organización, ex alcalde de Campos y portavoz de Campaña, Sebastià Sagreras, será el número cuatro de la lista; y la ex presidenta del Parlament y portavoz de Educación en el Parlament durante la última legislatura, Marga Durán, la número cinco

El vicesecretario de Organización Territorial y exalcalde de Montuïri, Jaume

Bauzá, ocupará el número siete, mientras que el hasta ahora conseller del

Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, el ocho. Les seguirán la ex directora

insular de Medio Ambiente, Marga Pocoví; el exgerente gerente de la

Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, Javier Ureña; la

ex alcaldesa de Palma y hasta ahora consellera insular, Catalina Cirer; el

ex director del Institut d’Estudis Baleàrics y actual coordinador de la comisión de Educación del partido, Antoni Vera, o la concejal andritxola Anabel Curtó.

La lista completa es la siguiente; Marga Prohens; Alejandro Sáenz de San Pedro García (Independiente); Sandra Fernández; Sebastià Sagreras; Marga Durán; Jaime Bauzá; Cristina Gil Membrado (Independiente); Mauricio Rovira; Margalida Pocoví; Javier Ureña; Catalina Cirer; Antoni Vera; Anabel Curtó; Rafael Nadal; Isabel Borràs; José Luís Mateo; Carmen Cañellas; Pedro Álvarez; Maria de Lluch Fornás; Pedro Acosta Durán; Alicia Vinaixa; Fernando Rubio; Irene Durán; Miquel Ángel Ramis; Antonia Maria Estarellas; Sebastià Sansó; María José Morales; Mateu Català; Catalina Ferrer; Gabriel Rojo; Margarita Lladó, Eric Jareño y Margalida Moner.