La presidenta del PP de Baleares y candidata al Govern, Marga Prohens, ha anunciado este lunes en Mahón (Menorca) que aprobará una ley ómnibus de Simplificación Administrativa para la reducción de toda la maraña legislativa, eliminación de burocracia y la agilización de trámites de los ciudadanos de las Islas con la Administración. Entre otras medidas ha prometido la presencialidad en el trato de la Administración con los ciudadanos y la supresión de la cita previa obligatoria.

Desde que estalló la pandemia, todas las Administraciones impusieron la cita previa para atender a los ciudadanos. Se suponía que era una medida provisional pero la realidad es que se sigue aplicando y de forma abusiva causando múltiples quejas. Además, con frecuencia resulta muy complicado conseguir la cita.

El pasado mes de marzo, la Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, alertaba en su informe anual de que conseguir una cita previa en Palma es extremadamente complicado y en ocasiones imposible. A todo esto se añaden las dificultades que suponen para muchos ciudadanos el hecho de verse obligados a realizar trámites de forma telemática, como ha recordado Prohens este lunes en Mahón.

La Defensora de la Ciudadanía alertaba de la «importante subida» de expedientes relacionados con la dificultad para obtener cita previa para servicios municipales.

Ahora Marga Prohens promete acabar con la cita previa en toda la Administración de la Comunidad Autónoma, incluidos los organismos dependientes del Govern, los Consells Insulares y los ayuntamientos.

Por otra parte, Prohens también ha anunciado que aprobará una Ley de Mercado Abierto para facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas reduciendo trámites engorrosos.

Acompañada por el candidato a la presidencia del Consell Insular de Menorca, Dolfo Vilafranca, y el candidato al Parlament por Menorca, Jordi López Ravanals, la presidenta popular ha detallado sus propuestas recogidas en el programa de gobierno del PP relativas a Simplificación Administrativa.

Entre las medidas, figura la creación de una Carpeta Única Digital en todas las administraciones para trabajadores, autónomos y empresas, en la que conste toda la documentación para las actuaciones, servicios utilizados, titulaciones, etcétera, de un mismo usuario y evitar así presentar una y otra vez la misma documentación cada vez que haya que hacer algún trámite.

En el ámbito de los Servicios Sociales, el Partido Popular implantará una vez en el Govern la Tarjeta Social que permita conocer al ciudadano, en tiempo real, las prestaciones, asistencias y ayudas sociales de las cuales es beneficiario, pudiéndola utilizar para cualquier trámite en un Registro Unificado de Servicios Sociales, mediante una historia social y sanitaria unificada e informatizada para conseguir una Administración diligente.

Finalmente, Prohens ha asegurado también que reforzará la figura de la declaración responsable para agilizar trámites y acabar con los cuellos de botella en la Administración. En este apartado se ha referido concretamente a los recurrentes en la Comisión Balear de Medio Ambiente o en la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern. «Lo que sí es sí, y lo que no es no; lo que no puede ser es que el sí acabe siendo no porque pasan años hasta que se contesta», ha concluido la líder del PP.