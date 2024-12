Prohens agradece el apoyo y los mensajes recibidos tras hacer público su diagnóstico de esclerosis múltiple

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido el apoyo y mensajes recibidos tras compartir públicamente su diagnóstico de esclerosis múltiple el pasado martes.

«Gracias a tantas madres, padres, hijas, hermanas, amigos de aquí y de todo el territorio por compartir conmigo vuestras historias de superación, las dudas y los miedos, pero sobre todo gracias por el coraje que hay detrás cada muestra de apoyo estos días», ha subrayado la líder del Ejecutivo en un mensaje en la red social X.

En este sentido, ha animado a la ciudadanía a ver el cortometraje Hoy no es siempre sobre mujeres con esclerosis múltiple de Carmen Vidal, Anna Vide y Marc Clotet, en el que ha participado compartiendo su diagnóstico.

Fue el pasado día 3 cuando Marga Prohens hizo público que padece esclerosis múltiple desde los 19 años. Prohens explica en el cortometraje Hoy no es siempre, que se ha pre estrenado este martes, que «no lo había contado antes por pudor». El pre estreno se ha llevado a cabo en el Teatro Pereira de Ibiza en presencia del presidente del Consell Insular pitiuso, Vicente Marí.

«Me lo diagnosticaron siendo universitaria. Estaba estudiando en Barcelona compartiendo piso con amigas y empezando la vida. Le pedí a una amiga que buscara lo que era esta enfermedad y me dijo que mejor que no leyera nada».

«El médico me dijo que esto no se cura y que me iba a acompañar toda mi vida. Es algo muy duro cuando sólo tienes 19 años. Tu mente lo niega, y por supuesto tu cuerpo responde a la negación. Luego pasas de la pena a los miedos, que son infinitos, y por supuesto a la rabia», explicó la presidenta, que en ese momento no pudo evitar llorar.

«Me acuerdo -agregó sollozando- que una de las frases que más rabia me produjo fue una que me dijo una persona a la que también se la habían diagnosticado, y que era unos años mayor que yo. Me aseguró que algún día le iba a agradecer a la vida esta enfermedad. Salí literalmente corriendo de allí. Nunca lo he agradecido, pero sí que es cierto que ha sido algo que ha marcado mi forma de ser».

Marga Prohens admitió que «me cuesta mucho hablar de ello, no porque quiera esconderlo, sino por pudor. Porque yo estoy bien, porque tenemos una Sanidad pública maravillosa, con unos médicos maravillosos y un sistema maravilloso que nunca he querido mostrar por pudor porque yo no quiero ser ni ejemplo de nada ni referente de nada».