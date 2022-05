Prisión preventiva para el patrón de una patera rescatada a la derivada el miércoles en Mallorca

El patrón de una embarcación tipo patera, rescatada, a la deriva, proveniente de Argelia con 19 personas a bordo, el pasado miércoles, en Mallorca, ha sido condenado a prisión preventiva, tras pasar a disposición judicial, después de que la Policía le detuviese, como presunto autor de un delito de favorecimiento de inmigración ilegal.

Según ha informado Policía este domingo en nota de prensa, el pasado miércoles, fue rescatada una embarcación tipo patera, a la deriva, proveniente de Argelia con 19 personas a bordo por parte de Salvamento Marítimo. Estas personas fueron trasladadas a la Colonia de San Jordi y entregadas a la Guardia Civil.

Los ocupantes de la embarcación finalmente fueron puestos a disposición de la Policía, autoridad policial competente en materia de extranjería. A dichas personas por parte de la Brigada de Extranjería de la Policía se les abrieron los correspondientes expedientes de devolución por entrada irregular en territorio español y por tanto en la Unión Europea.

Los miembros la unidad contra redes de inmigración y falsedades documentales (Ucrif), abrieron de forma paralela una investigación para tratar de averiguar si existía algún delito en esa entrada irregular consiguiendo averiguar quién era la persona que tripulaba la embarcación y dirigió esa actividad ilícita.

Los agentes consiguieron saber que la embarcación había partido de Boumerdes y que la travesía había durado 28 horas. Que los ocupantes de la misma habían pagado una media de 1.000 euros y que muchos de los viajeros tenían como destino otros países de Europa, si bien algunos querían quedarse en Mallorca.

En el trayecto los ocupantes habían pasado miedo, debido a que la embarcación no reunía las medidas de seguridad mínimas, no disponían de chalecos salvavidas ni de sistemas de aviso, ni siquiera bengalas, el patrón se guiaba por un GPS y una brújula, la idea era llegar a la zona de Cabrera y allí pedir ayuda si bien no llegaron a su objetivo y quedaron a la deriva siendo rescatados.

Modus operandi

Las organizaciones criminales dedicadas a la migración clandestina de las costas argelinas a Mallorca, se encuentran ubicadas en la zona de Dellys en la costa al noreste de Argelia.

Estas organizaciones están compuestas por los conseguidores que son quienes ofrecen el viaje a España en patera por una cuantía que al cambio ronda los 1.000 euros por persona, realizando estos ofrecimientos en distintos establecimientos públicos de Argelia, normalmente a jóvenes varones, encargándose asimismo de recaudar el dinero. También, por otros miembros, que se encargan de conseguir todos los útiles para hacer el viaje, como la embarcación, el combustible, el motor y un dispositivo de GPS. Y, por último los transportistas o patrones de la embarcación, encargados de hacer el viaje.

Precisamente, el patrón de la embarcación ha sido esta vez la persona detenida. Tras su paso a disposición judicial ha ingresado en prisión preventiva por delitos de favorecimiento inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.