Presentan por primera vez en Mallorca una línea de ayudas para la rehabilitación y conservación de BIC

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha por primera vez una convocatoria de ayudas destinada a la conservación, consolidación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles (BIC) que forman parte del patrimonio histórico de la isla.

Según ha informado la Conselleria insular de Cultura y Patrimonio en un comunicado, esta iniciativa está dotada con un presupuesto total de 650.000 euros y pretende ayudar a las personas y entidades propietarias de inmuebles declarados BIC o catalogados, para garantizar su preservación y transmisión a las generaciones futuras.

Para explicar los requisitos de la convocatoria, la documentación necesaria, los plazos y las cuantías máximas -que alcanzan hasta 50.000 euros en el caso de monumentos y jardines históricos declarados BIC, y hasta 20.000 euros en el resto de supuestos-, el Consell ha organizado este lunes una sesión informativa en el Centro Cultural La Misericòrdia. Durante la jornada, los técnicos del Departamento de Patrimonio han resuelto dudas y orientado a los asistentes sobre el procedimiento de tramitación.

«Esta nueva línea de ayudas es una apuesta clara del Consell para poner en valor el patrimonio histórico de Mallorca y apoyar a quienes lo cuidan, ya que sin ellos sería imposible preservarlo para las generaciones futuras», ha manifestado la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

También han asistido a la reunión la directora insular de Patrimonio, María Isabel Arnau, y técnicos del Departamento de Patrimonio, además de numerosos propietarios y representantes de entidades vinculadas a la gestión y conservación del patrimonio histórico de Mallorca.

La presentación de solicitudes puede realizarse hasta 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación en el BOIB -11 de septiembre de 2025-. Cabe destacar que los gastos subvencionables son actuaciones realizadas y pagadas entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de julio de 2025. Las facturas deben corresponder a ese período. En cuanto al procedimiento, se realiza en régimen de concurrencia competitiva: las subvenciones se otorgarán por orden de puntuación hasta agotar el crédito disponible.