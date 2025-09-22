Presentan por primera vez en Mallorca una línea de ayudas para la rehabilitación y conservación de BIC
El Consell de Mallorca pone en marcha una convocatoria con un presupuesto total de 650.000 euros
El Consell de Mallorca ha puesto en marcha por primera vez una convocatoria de ayudas destinada a la conservación, consolidación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles (BIC) que forman parte del patrimonio histórico de la isla.
Según ha informado la Conselleria insular de Cultura y Patrimonio en un comunicado, esta iniciativa está dotada con un presupuesto total de 650.000 euros y pretende ayudar a las personas y entidades propietarias de inmuebles declarados BIC o catalogados, para garantizar su preservación y transmisión a las generaciones futuras.
Para explicar los requisitos de la convocatoria, la documentación necesaria, los plazos y las cuantías máximas -que alcanzan hasta 50.000 euros en el caso de monumentos y jardines históricos declarados BIC, y hasta 20.000 euros en el resto de supuestos-, el Consell ha organizado este lunes una sesión informativa en el Centro Cultural La Misericòrdia. Durante la jornada, los técnicos del Departamento de Patrimonio han resuelto dudas y orientado a los asistentes sobre el procedimiento de tramitación.
«Esta nueva línea de ayudas es una apuesta clara del Consell para poner en valor el patrimonio histórico de Mallorca y apoyar a quienes lo cuidan, ya que sin ellos sería imposible preservarlo para las generaciones futuras», ha manifestado la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.
También han asistido a la reunión la directora insular de Patrimonio, María Isabel Arnau, y técnicos del Departamento de Patrimonio, además de numerosos propietarios y representantes de entidades vinculadas a la gestión y conservación del patrimonio histórico de Mallorca.
La presentación de solicitudes puede realizarse hasta 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación en el BOIB -11 de septiembre de 2025-. Cabe destacar que los gastos subvencionables son actuaciones realizadas y pagadas entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de julio de 2025. Las facturas deben corresponder a ese período. En cuanto al procedimiento, se realiza en régimen de concurrencia competitiva: las subvenciones se otorgarán por orden de puntuación hasta agotar el crédito disponible.
